”مأرب“ تحتفل بذكرى ثورة فبراير الـ11 الوديعة قادمة.. ”معين عبدالملك“ يكشف عن ”دول“ تعرقل التحقيقات في الهجوم على الحكومة بمطار عدن ويؤكد: ”لن تتعافى البلد الا باستعادة صنعاء“ مستجدات مأرب.. قوات الجيش والعمالقة تحرر ”الجفرة“ و ”آل أبو غانم“ بـ”العبدية“ وطريق ”حريب“ وتستعيد ”الفليحة“ في ”الجوبة“ الجيش اليمني يعلن تحرير 80% من ”حرض“ وتضييق الخناق على المليشيا في عمق المدينة ”مطب أمريكي“ في طريق عملية تصحيح مسار الاقتصاد اليمني ومسؤول حكومي يُطَمئن قد تستخدم نظام كشف مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات.. ”واشنطن“ تتعهد بفعل كل ما بوسعها للدفاع عن الامارات مخابرات تركيا تعلن تفاصيل إحباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي قوت ”الشرعية“ تحرر عدد من القرى بمحيط ”حرض“ وتواصل التقدم من كافة محاور الجبهة كورونا يعزل رئيس الفصل عن الجمهور ويؤجل عرض حلقة هذا الإسبوع ماليزيا والصين في الصدارة وهذه الدولة العربية .. دراسة تكشف الدول الأعلى في معدلات إدمان الهواتف الذكية في العالم
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قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، ان ”هنالك وديعة قادمة“، ستساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء في مقابلة مع قناة "الشرق"، ان ”إدارة الوديعة البنكية القادمة محل نقاش، وان الوديعة السابقة لم تسحب بالكامل، وساهمت في استقرار سعر الصرف“.
ولفت الى ان تقرير فريق الخبراء بالشأن الاقتصادي والاتهام بغسيل اموال "لم يكون دقيق، وان النفي لم يأخذ بُعد كافي كما في الاتهام“.
وفي شأن آخر قال "معين"، ان ”هناك دول تعيق وتعرقل استكمال التحقيقات في جريمة استهداف الحكومة في مطار عدن الدولي ف سبتمبر 2020“.
واعتبر الإدانات الدولية لاستخدام الحوثي لميناء الحديدة لاغراض عسكرية واطلاق الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين، ”ادانات خجولة“.
وفي رده على سؤال ”هل ممكن ان تكون صنعاء ضمن المخطط العسكري“، قال رئيس الوزراء ان "كل ذرة من تراب الوطن الخاضعة لسيطرة المليشيات هي مسرح لتحركات عسكرية قادمة“، مؤكدا ان ”اليمن لن تتعافى الا باستعادة صنعاء“.