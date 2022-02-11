الوديعة قادمة.. ”معين عبدالملك“ يكشف عن ”دول“ تعرقل التحقيقات في الهجوم على الحكومة بمطار عدن ويؤكد: ”لن تتعافى البلد الا باستعادة صنعاء“

الجمعة 11 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال رئيس الوزراء اليمني،‌ الدكتور معين عبدالملك، ان ”هنالك وديعة قادمة“، ستساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء في مقابلة مع قناة "الشرق"، ان ”إدارة الوديعة البنكية القادمة محل نقاش، وان الوديعة السابقة لم تسحب بالكامل، وساهمت في استقرار سعر الصرف“.

ولفت الى ان تقرير فريق الخبراء بالشأن الاقتصادي والاتهام بغسيل اموال "لم يكون دقيق، وان النفي لم يأخذ بُعد كافي كما في الاتهام“.

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وفي شأن آخر قال "معين"، ان ”هناك دول تعيق وتعرقل استكمال التحقيقات في جريمة استهداف الحكومة في مطار عدن الدولي ف سبتمبر 2020“.

واعتبر الإدانات الدولية لاستخدام الحوثي لميناء الحديدة لاغراض عسكرية واطلاق الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين، ”ادانات خجولة“.

وفي رده على سؤال ”هل ممكن ان تكون ‎صنعاء ضمن المخطط العسكري“، قال رئيس الوزراء ان "كل ذرة من تراب الوطن الخاضعة لسيطرة المليشيات هي مسرح لتحركات عسكرية قادمة“، مؤكدا ان ”‎اليمن لن تتعافى الا باستعادة ‎صنعاء“.