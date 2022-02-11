مستجدات مأرب.. قوات الجيش والعمالقة تحرر ”الجفرة“ و ”آل أبو غانم“ بـ”العبدية“ وطريق ”حريب“ وتستعيد ”الفليحة“ في ”الجوبة“

الجمعة 11 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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تواصل قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة وبإسناد من الطيران المقاتل عمليات التحرير للمواقع الحاكمة بين مديريتي حريب والجوبة، جنوبي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وبحسب الناطق الرسمي لقوات الجيش العميد عبده مجلي، فان "قوات العمالقة أكملت السيطرة على مفترق الطرق الهامة الرابطة بين مديرية حريب ومديرية العبدية، وتم تحرير منطقتي الجفرة وآل أبو غانم في مديرية العبدية".

وقال في استعراض لانتصارات الجيش: “خلال العمليات الهجومية تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات والذخائر المتنوعة وتكبيد المليشيا الحوثية الإيرانية الخسائر الكبيرة، في الأرواح والعتاد”.

أما عن جبهات مديرية الجوبة، تتواصل العمليات القتالية الهجومية، لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية، ورجال القبائل والتي تم من خلالها تحرير منطقة الفليحة بالكامل ومواقع هامة وحاكمة في مناطق العمود ولظاة والبور في مديرية الجوبة، بحسب مجلي.

وأكد ناطق الجيش أن طيران تحالف دعم الشرعية حقق دوراً فعالاً في تدمير قدرات المليشيا الحوثية حيث نفذ العديد من الغارات الجوية أسفرت عن تدمير مدفعين 23 م/ط ورشاشين عيار 14.5 و6عربات مدرعة وعربتين BMB و11 طقماً قتالياً.