الجيش اليمني يعلن تحرير 80% من ”حرض“ وتضييق الخناق على المليشيا في عمق المدينة

الجمعة 11 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن "عبده مجلي"، اليوم الجمعة، إن القوات الحكومية تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير 80% من مدينة حرض في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

جاء ذلك خلال استعراضه المستجدات الميدانية، وسير العمليات العسكرية، التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة وألوية العمالقة بإسناد من دول تحالف دعم الشرعية، في مختلف جبهات القتال، حسب موقع "سبتمبر نت".

وقال العميد "مجلي" إن "قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، تواصل لليوم الثامن على التوالي تحقيق التقدمات المتسارعة على الأرض في مديرية حرض، بمحافظة حجة، من خلال الالتفاف والتطويق والسيطرة على الطرق والهيئات الحاكم".

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة أن "قوات الجيش حررت أجزاء واسعة من مدينة حرض بنسبة 80% لافتا إلى أنه تم تحرير معسكر (المحصام) الاستراتيجي المطل على المدينة من الجهة الشرقية".

كما أكد "تحرير جبال الحصنين وسلسلة جبال الهيجة الاستراتيجية شرق جبل المحصام، وتحرير قرى أم الحصن أم التراب والحمراء، شمال شرق المدينة، وكذلك تأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي حجة والحديدة بمسافة 70 كيلو متر".

وجسب "مجلي" فإن قوات الجيش "تتعامل مع بقي من عناصر المليشيا في عمق مدينة حرض، كما أن الفرق الهندسية تعمل على إزالة العوائق والألغام، التي زرعتها المليشيا الإرهابية، في الطرقات والمرافق الحكومية ومنازل المواطنين".

والجمعة الماضية أطلقت قوات الجيش والتحالف عملية عسكرية واسعة شمال حرض، تمكنت خلالها من تحرير مناطق واسعة بينها معسكر "المحصام" شرق حرض وسلسلة جبال الهيجة الاستراتيجية، كما تمكنت من تطويق المدينة الاستراتيجية من جميع الجهات والتوغل في عدد كبير من الاحياء، وسط خسائر كبيرة في صفوف المليشيات المدعومة من ايران.