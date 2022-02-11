انطلاق عملية عسكرية واسعة بمحافظة صعدة تباغت المليشيات الحوثية

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انطلقت فجر اليوم الجمعة عملية عسكرية واسعة تقودها ألوية اليمن السعيد بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لزعيم المليشيات الحوثية .
وأكد التحالف العربي في بيان له اليوم ان ألوية اليمن السعيد، حققت تقدمات نوعية، في أول أيام العملية التي جرى تجهيزها بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية.
وقبل أيام، أكد قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، أن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة في محور مران بجبهة الملاحيط بمديرية حيدان جنوب غربي المحافظة. أعلن الجيش الوطني، استعادة السيطرة على ثلاث قرى بمحيط مدينة حرض في محافظة حجة عقب معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.
وقال قائد لواء الفرسان العميد عبد الحكيم غضبان، إن قوات الجيش نفذت، عملية هجومية مباغتة على مواقع مليشيا الحوثي، تمكنت خلالها من تحرير قرى، أم الحصم، وأم التراب، والحمراء، شمال شرقي مدينة حرض.
وأوضح أن قوات الجيش مسنودة بالتحالف تواصل تمشيط الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة حرض وملاحقة من تبقى من عناصر الحوثي، وتطهيرها من الألغام.