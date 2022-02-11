قوت ”الشرعية“ تحرر عدد من القرى بمحيط ”حرض“ وتواصل التقدم من كافة محاور الجبهة

الجمعة 11 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، استعادة السيطرة على عدد من القرى بمحيط مدينة “حرض” في محافظة حجة شمال غربي البلاد، كان الحوثيون قد استولوا عليها في وقت سابق.

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني، عن قائد لواء الفرسان العميد عبد الحكيم غضبان قوله، إن “أفراد الجيش نفذوا، الخميس، عملية هجومية مباغتة على مواقع مليشيات الحوثي، تمكنوا خلالها من تحرير قرى، أم الحصم، وأم التراب، والحمراء، شمال شرقي مدينة حرض”.

وأوضح أن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي “تواصل تمشيط الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة حرض وملاحقة من تبقى من عناصر الحوثي، وتطهيرها من الألغام”.

ولفت أن “مقاتلات التحالف، نفذت عدة غارات جوية، استهدفت بها تجمعات للحوثيين في المدينة نفسها، ما أسفر عن مصرع وجرح العشرات”.

وفي وقت سابق، قال قائد اللواء الأول قوات خاصة بمحور حرض العميد حسين الأدبعي” إن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة حررت السلاسل الجبلية المطلة على معسكر المحصام شرق مديرية حرض”.

وأضاف في تصريح صحفي، “أن قوات الجيش ما تزال تضيق الخناق على الحوثيين بمدينة حرض وتتقدم على كافة المحاور بمسرح العمليات بالمنطقة”.

وحذّر العميد الأدبعي، المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من الزج بأبنائهم إلى الموت في معركتها الخاسرة، مشيراً إلى حجم الخسائر التي تتكبّدها مليشيا الحوثي على يد أبطال الجيش وبنيران مقاتلات التحالف كبيرة”.

وكان الجيش اليمني، أعلن في وقت سابق، عن وصول تعزيزات عسكرية من اللواء الأول عروبة والثالث عاصفة بمحور الملاحيظ إلى جبهات القتال في حرض”.

وتدور معارك عنيفة ومتواصلة منذ سبعة أيام في مناطق واسعة في مديرية حرض، وتتوغل قوات الجيش اليمني لتحرير مدينة حرض مركز المديرية، التي يتمركز فيها الحوثيون.

وتقع مديرية حرض على الحدود اليمنية السعودية، وتضم “ميناء حرض” أكبر ميناء بري بين اليمن والمملكة، والذي أغلق بعدما كان منفذا لمعظم الصادرات اليمنية عقب سيطرة الحوثيين على المديرية في أواخر العام 2014.

وتتوسط عدة محافظات يمنية، هي صعدة وعمران والحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وهي المناطق التي تمثل العمق الاستراتيجي للحوثيين، الأمر الذي سيجعل من خسارة الحوثيين لهذه المنطقة نقطة تحول في المعركة لصالح القوات الحكومية- حسب ما يفيد محللون عسكريون.