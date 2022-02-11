كورونا يعزل رئيس الفصل عن الجمهور ويؤجل عرض حلقة هذا الإسبوع

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اعتذر محمد الربع مقدم برنامج رئيس الفصل، عن عرض حلقة هذا الاسبوع بسبب اصابته بفيروس كورونا.
وعلى صفحته في فيسبوك؛ نشر الربع تنويها حول تأجيل حلقة هذا الاسبوع الى الاسبوع القادم؛ نظرا لمروره بوعكة صحية نتيجة اصابته بكورونا.
وقبل يومين كتب الربع منشورا مقتضبا قال فيه: كورونا .. دعواتكم.
ويعرض برنامج «رئيس الفصل» على قناة محمد الربع في يوتيوب مساء كل خميس وعلى قناة يمن شباب يوم الجمعة .