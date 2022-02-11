آخر الاخبار

كورونا يعزل رئيس الفصل عن الجمهور ويؤجل عرض حلقة هذا الإسبوع ماليزيا والصين في الصدارة وهذه الدولة العربية .. دراسة تكشف الدول الأعلى في معدلات إدمان الهواتف الذكية في العالم مكتب الصحة في مأرب يتسلم 5900 جرعة للقاح استرانزيكا يوتيوب يكشف عن خططه للحد من الاحتيال في سوق الفن الرقمي ضربات إسرائيلية على الأراضي السورية وروسيا تعلن الرد وتعتبره انتهاك صارخ وستؤدي إلى تصعيد حاد بايدن يطالب الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورا ويقول إن إرسال قوات إخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية صنعاء.. الحوثيون يعتدون على رجل الأعمال ”الكبوس“ ويقتحمون مخازنه التجارية لسلبها بالقوة بعد رفضه دفع أموال لهم (شاهد صور مؤلمة) أم باغاشا رئيسا للحكومة الليبية و الأمم المتحدة تعلن موقفا حاسما ”التحالف“ يعلن انطلاق عمليات تحرير ”صعدة“ معقل زعيم الحوثيين بوركينافاسو.. تنصيب قائد الانقلاب العسكري رئيسا للجمهورية

كورونا يعزل رئيس الفصل عن الجمهور ويؤجل عرض حلقة هذا الإسبوع

الجمعة 11 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص
عدد القراءات 269

اعتذر محمد الربع مقدم برنامج رئيس الفصل، عن عرض حلقة هذا الاسبوع بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وعلى صفحته في فيسبوك؛ نشر الربع تنويها حول تأجيل حلقة هذا الاسبوع الى الاسبوع القادم؛ نظرا لمروره بوعكة صحية نتيجة اصابته بكورونا.

وقبل يومين كتب الربع منشورا مقتضبا قال فيه: كورونا .. دعواتكم.

ويعرض برنامج «رئيس الفصل» على قناة محمد الربع في يوتيوب مساء كل خميس وعلى قناة يمن شباب يوم الجمعة .

إقراء أيضاً
مكتب الصحة في مأرب يتسلم 5900 جرعة للقاح استرانزيكا
صنعاء.. الحوثيون يعتدون على رجل الأعمال ”الكبوس“ ويقتحمون مخازنه التجارية لسلبها
”التحالف“ يعلن انطلاق عمليات تحرير ”صعدة“ معقل زعيم الحوثيين
تعز توقد الشعلة الـ11 لثورة فبراير
الحوثيون يقرون جرعة سعرية جديدة في أسعار المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى نحو 17%
وثيقة حوثية مسربة تكشف عن أكبر فضيحة لـ «عبد الملك الحوثي»وجماعته
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس