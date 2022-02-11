ماليزيا والصين في الصدارة وهذه الدولة العربية .. دراسة تكشف الدول الأعلى في معدلات إدمان الهواتف الذكية في العالم مكتب الصحة في مأرب يتسلم 5900 جرعة للقاح استرانزيكا يوتيوب يكشف عن خططه للحد من الاحتيال في سوق الفن الرقمي ضربات إسرائيلية على الأراضي السورية وروسيا تعلن الرد وتعتبره انتهاك صارخ وستؤدي إلى تصعيد حاد بايدن يطالب الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورا ويقول إن إرسال قوات إخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية صنعاء.. الحوثيون يعتدون على رجل الأعمال ”الكبوس“ ويقتحمون مخازنه التجارية لسلبها بالقوة بعد رفضه دفع أموال لهم (شاهد صور مؤلمة) أم باغاشا رئيسا للحكومة الليبية و الأمم المتحدة تعلن موقفا حاسما ”التحالف“ يعلن انطلاق عمليات تحرير ”صعدة“ معقل زعيم الحوثيين بوركينافاسو.. تنصيب قائد الانقلاب العسكري رئيسا للجمهورية تعز توقد الشعلة الـ11 لثورة فبراير
تسلم اليوم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب 5900جرعة للقاح استرانزيكا مقدمه من وزارة الصحة العامه والسكان..
وخلال التسليم أوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أن هذه الكمية من اللقاح تأتي في إطار اهتمام وزارة الصحة العامة والسكان بتوفير دفع من للقاح كورونا لاستمرار تحصين الفئات المستهدفة .
داعيا جميع من لم يأخذ للقاح كورونا بالإسراع لأخذ اللقاح.
الى ذلك تفقد مدير عام الصحة ومعه الشامي داوود المشرف المركزي للتحصين سير عمل فرق التحصين للقاح كورونا في الشهيد محمد هايل. وشدد على الفرق العمل وفق النظام المتبع .