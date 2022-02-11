مكتب الصحة في مأرب يتسلم 5900 جرعة للقاح استرانزيكا

الجمعة 11 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 402

تسلم اليوم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب 5900جرعة للقاح استرانزيكا مقدمه من وزارة الصحة العامه والسكان..

وخلال التسليم أوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أن هذه الكمية من اللقاح تأتي في إطار اهتمام وزارة الصحة العامة والسكان بتوفير دفع من للقاح كورونا لاستمرار تحصين الفئات المستهدفة .

داعيا جميع من لم يأخذ للقاح كورونا بالإسراع لأخذ اللقاح.

الى ذلك تفقد مدير عام الصحة ومعه الشامي داوود المشرف المركزي للتحصين سير عمل فرق التحصين للقاح كورونا في الشهيد محمد هايل. وشدد على الفرق العمل وفق النظام المتبع .