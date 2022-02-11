يوتيوب يكشف عن خططه للحد من الاحتيال في سوق الفن الرقمي ضربات إسرائيلية على الأراضي السورية وروسيا تعلن الرد وتعتبره انتهاك صارخ وستؤدي إلى تصعيد حاد بايدن يطالب الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورا ويقول إن إرسال قوات إخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية صنعاء.. الحوثيون يعتدون على رجل الأعمال ”الكبوس“ ويقتحمون مخازنه التجارية لسلبها بالقوة بعد رفضه دفع أموال لهم (شاهد صور مؤلمة) أم باغاشا رئيسا للحكومة الليبية و الأمم المتحدة تعلن موقفا حاسما ”التحالف“ يعلن انطلاق عمليات تحرير ”صعدة“ معقل زعيم الحوثيين بوركينافاسو.. تنصيب قائد الانقلاب العسكري رئيسا للجمهورية تعز توقد الشعلة الـ11 لثورة فبراير الحوثيون يقرون جرعة سعرية جديدة في أسعار المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى نحو 17% وثيقة حوثية مسربة تكشف عن أكبر فضيحة لـ «عبد الملك الحوثي»وجماعته
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية على أهداف في سوريا انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية وستؤدي إلى تصعيد حاد للأوضاع.
وقالت زاخاروفا خلال تعليق نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "تشكل الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف على الأراضي السورية مصدر قلق بالغ".
"إنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وقادرة على إثارة تصعيد حاد للوضع. بالإضافة إلى ذلك، تخلق مثل هذه الإجراءات مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية.
ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية، وتؤثر سلباً على فعالية الجهود التي يبذلها السوريون وحلفاؤهم للقضاء على الوجود الإرهابي في هذا البلد".
وشددت المتحدثة على أن روسيا تعارض بثبات وحزم تحول سوريا إلى ساحة مواجهة مسلحة بين دول ثالثة.
وختمت زاخاروفا: "نحث الجانب الإسرائيلي مجدداً على الامتناع عن مثل هذه الأعمال العنيفة". وكان السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، قد أكد سابقا، أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية غير قانونية إطلاقا من وجهة نظر القانون الدولي.
"روسيا تدين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا وتدعو إلى وقفها. وتقوم [روسيا] بإبلاغ هذا الموقف باستمرار وعلى مختلف المستويات إلى القدس الغربية".
ووفقًا للسفير الروسي، فإن هذه الضربات الجوية لا تؤدي فقط إلى وقوع إصابات، ولكنها تؤدي أيضًا إلى تعقيد الوضع في المنطقة ككل.
وأضاف السفير: "تؤدي مثل هذه الهجمات إلى خسائر بشرية، وتسبب أضرارا مادية خطيرة، وتنتهك السيادة السورية، وتشكل تهديدًا للحركة الجوية المدنية الدولية، وتزيد بشكل عام من تفاقم الوضع العسكري السياسي الصعب بالفعل".