بايدن يطالب الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورا ويقول إن إرسال قوات إخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية

الجمعة 11 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ساعة متأخرة من اليوم الخميس، الرعايا الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا من البقاء.

وقال بايدن مطالبا رعاياه في أوكرانيا بالمغادرة فورا، إن "إرسال قوات أمريكية للإخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية، إنه ليس شيء مماثل للتعامل مع تنظيم إرهابي.

نحن نتعامل مع إحدى أكبر جيوش العالم (في إشارة للجيش الروسي). الوضع مختلف تماما".

وأضاف الرئيس الأمريكي، إن "بوتين (الرئيس الروسي) لن يفعل أي شيء قد يكون له تأثير سلبي على المواطنين الأمريكيين".

مشيرا إلى أن الأمور من الممكن تتفاقم وتصبح جنونية بشكل سريع في أوكرانيا.

ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية