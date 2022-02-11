”التحالف“ يعلن انطلاق عمليات تحرير ”صعدة“ معقل زعيم الحوثيين

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الخميس، عن انطلاق عملية عسكرية لـ”ألوية اليمن السعيد“ في محافظة صعدة، المعقل الرسمي للحوثيين، (شمالي اليمن).
وقال التحالف، في بيان له، إن ”ألوية اليمن السعيد أحرزت تقدمات نوعية بعد انطلاق العمليات فجر اليوم في محافظة صعدة“.
وأكد ان ألوية اليمن السعيد "تم تجهيزها ودعمها من التحالف بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية"، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على جماعة الحوثيين بجبهة جديدة مع تواصل المعارك الدائرة في مدينة حرض التابعة لمحافظة حجة.
وفي حرض، أعلن الجيش الوطني، مساء الخميس، استعادة السيطرة على قرى أم الحصم وأم التراب والحمراء شمال شرق مدينة حرض، وذلك بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.