تعز توقد الشعلة الـ11 لثورة فبراير

الجمعة 11 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شهدت مدينة تعز (وسط اليمن)، مساء الخميس، إيقاد شعلة الذكرى الـ11 للثورة الشبابية السلمية، شملت احتفالات جماهيرية وإطلاق ألعاب نارية من قلعة القاهرة التاريخية، وسط تصعيد عسكري واسع، خصوصاً بعد إعلان جماعة الحوثيين تنفيذ هجمات جديدة في العمق السعودي.

واحتشد المئات من شباب ثورة 11 فبراير/شباط التي شكلت مدينة تعز مهدها الأول في العام 2011، إلى شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة، للمشاركة في الكرنفال الجماهيري الذي شهد إيقاد شعلة الثورة وإلقاء عدد من الكلمات والأغاني الثورية.

وأكد المشاركون في الاحتفال، تمسك أبناء تعز بأهداف ثورة "11 فبراير" حتى تحقيق كامل أهدافها، وعلى رأس ذلك المشاركة في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي وكافة المشاريع التدميرية التي تستهدف اليمن.

ورفع المشاركون الأعلام الوطنية ولافتات تؤكد السير على خطى الثورة والوفاء لتضحيات ثوار فبراير، وكذلك التصدي للثورة المضادة التي نفذها النظام السابق بالتحالف مع جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

ويأتي الاحتفال بالذكرى الـ11 لثورة فبراير هذا العام، وسط تصعيد عسكري واسع، في جبهتي مأرب وحجة، وإعلان جماعة الحوثيين تنفيذ هجمات جديدة في العمق السعودي.

كما أعلن التحالف مساء اليوم الخميس، عن انطلاق عملية عسكرية لألوية اليمن السعيد في محافظة صعدة، المعقل الرسمي للحوثيين، شمالي اليمن.

وقال التحالف، في بيان، إن ألوية اليمن السعيد "تم تجهيزها ودعمها من التحالف بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية"، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على جماعة الحوثيين بجبهة جديدة مع تواصل المعارك الدائرة في مدينة حرض التابعة لمحافظة حجة.

وفي حرض، أعلن الجيش اليمني، مساء الخميس، استعادة السيطرة على قرى أم الحصم وأم التراب والحمراء شمال شرق مدينة حرض، وذلك بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.