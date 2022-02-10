الحوثيون يقرون جرعة سعرية جديدة في أسعار المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى نحو 17%

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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رفعت جماعة الحوثي الانقلابية أسعار الوقود في السوق المحلية بمناطق سيطرتها شمال اليمن ابتداء من يوم الخميس بنسبة وصلت إلى 16.47%، حسب ما قاله مواطنون وسكان في العاصمة صنعاء.

وقال مسؤول في شركة النفط الحكومية في صنعاء لوكالة "رويترز" إنه بموجب القرار، يرتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً في المحطات الحكومية إلى 9900 ريال (نحو 16.5 دولاراً) من 8500 ريال (14 دولاراً) بزيادة 1400 ألف ريال (2.2 دولار تقريباً) عما سبق. (سعر الدولار في مناطق الحوثي يساوي 600 ريال).

كما ارتفع سعر البنزين في المحطات الخاصة إلى 14 ألف ريال (نحو 24 دولارا) من 11200 ريال (18.5 دولارا)، بزيادة 2800 ريال (حوالي 5 دولارات) عما سبق.

يأتي ذلك وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية تشهدها صنعاء والمحافظات الواقعة بشمال وغرب البلاد منذ أكثر من شهر، والتي رافقها انتعاش كبير للسوق السوداء التي ارتفعت أسعار الوقود فيها ارتفاعاً قياسياً، مما وصل بسعر غالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 30 ألف ريال (50 دولارا).

ويخشى السكان بصنعاء وشمالي البلاد أن يتسبب رفع أسعار الوقود في زيادة أسعار المواد الغذائية والمتطلبات الأخرى، كما جرت العادة. وكان الحوثيون قرروا في مايو/أيار 2015 تعويم أسعار المشتقات النفطية وربط أسعار بيعها محليا بالبورصة العالمية.