رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ يزف البشرى: ”تلقينا إشارات مهمة لدعم الاقتصاد“

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، أنها تلقت "إشارات مهمة" لدعمها في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء معين عبد الملك، خلال لقائه مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، في عاصمة البلاد المؤقتة عدن (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اليمنية.

وقال عبد الملك: "هناك إشارات مهمة من الأشقاء والأصدقاء والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن الدعم الاقتصادي للحكومة (..) ونحن حريصون على إيجاد رؤية موحدة مع الحكومة للعمل في هذا الملف".

وأضاف أن الحكومة "تركز في مسار الإصلاحات على القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين خاصة الاقتصادية والمعيشية والخدمية".

ولم يوضح المسؤول اليمني أية تفاصيل بخصوص كيفية هذه الإشارات.

ومنذ أشهر يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد الألف ريال في مناطق الحكومة، وقبل بداية الحرب عام 2015، كان متوسط سعر الدولار 215 ريالا.

وأدى التراجع في سعر العملة إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال اليمني، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر​​​​​​​.