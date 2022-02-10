وضعه حرج.. السعودية تجلي أحد أبرز قيادات ”الشرعية“ بطائرة إجلاء طبية وبشكل مفاجئ

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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نقلت طائرة إجلاء طبي، الخميس، وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، من عدن (جنوب)، إلى العاصمة السعودية الرياض، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ونقلت وكالة "الاناضول"، عن مصدر حكومي قوله، إن "طائرة إجلاء طبي نقلت اليوم وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها أحمد مبارك من مدينة عدن إلى الرياض".

وأوضح المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "بن مبارك تعرض لأزمة صحية طارئة؛ استدعت نقله إلى العاصمة السعودية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويوجد بن مبارك مع عدد كبير من أعضاء الحكومة في العاصمة الموقتة عدن، بينهم رئيس الحكومة معين عبد الملك، فيما يمتنع آخرون من العودة، مشترطين تنفيذ اتفاق الرياض، خصوصاً فيما يتعلق بالشق العسكري منه.

وينص "اتفاق الرياض" الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كل التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.