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عاجل.. ليست ضربات جوية.. انفجارات قوية تهز أحد أحياء «صنعاء» ومصادر مأرب برس تكشف الأسباب

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص
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هزت انفجارات عنيفة قبل قليل أحد الاحياء السكنية بالعاصمة صنعاء .

وذكرت مصادر مأرب برس في صنعاء بأن الانفجارات ناجمة عن انفجار اسطوانات غاز في السوق السوداء التابعة للمليشيات في شارع خولان بالعاصمة صنعاء. 

 

واوضحت المصادر بأنه لم يتسنى لها حتى اللحظة معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية نتيجة الانفجار. 

 
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