وضعه حرج.. السعودية تجلي أحد أبرز قيادات ”الشرعية“ بطائرة إجلاء طبية وبشكل مفاجئ عاجل.. ليست ضربات جوية.. انفجارات قوية تهز أحد أحياء «صنعاء» ومصادر مأرب برس تكشف الأسباب قائد عسكري كبير في الجيش الوطني يكشف عن دخول قوات إضافية ضخمة في المعارك ضد الحوثي في حجة قوات «العسكرية الأولى» توجه دعوة هامّة لأبناء «حضرموت» الاتحاد الأوروبي يطلب من الحوثيين إنهاء الاقتتال عبر حل تفاوضي تونس...المجلس الأعلى للقضاء يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية فضايح جديدة تلاحق ترامب والنواب الأمريكي يحقق في إتلاف وثائق رسمية في مرحاض البيت الأبيض التحالف : سـنقصف نقاط حاسمة بصنعاء فضيحة إسرائيلية جديدة في اخترقت هواتف الديوان الملكي الأردني عبر واشنطن تعلن عن تحرك لمحاسبة الحوثيين إثر هجومهم على مطار أبها السعودي
هزت انفجارات عنيفة قبل قليل أحد الاحياء السكنية بالعاصمة صنعاء .
وذكرت مصادر مأرب برس في صنعاء بأن الانفجارات ناجمة عن انفجار اسطوانات غاز في السوق السوداء التابعة للمليشيات في شارع خولان بالعاصمة صنعاء.
واوضحت المصادر بأنه لم يتسنى لها حتى اللحظة معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية نتيجة الانفجار.