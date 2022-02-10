وضعه حرج.. السعودية تجلي أحد أبرز قيادات ”الشرعية“ بطائرة إجلاء طبية وبشكل مفاجئ عاجل.. ليست ضربات جوية.. انفجارات قوية تهز أحد أحياء «صنعاء» ومصادر مأرب برس تكشف الأسباب قائد عسكري كبير في الجيش الوطني يكشف عن دخول قوات إضافية ضخمة في المعارك ضد الحوثي في حجة قوات «العسكرية الأولى» توجه دعوة هامّة لأبناء «حضرموت» الاتحاد الأوروبي يطلب من الحوثيين إنهاء الاقتتال عبر حل تفاوضي تونس...المجلس الأعلى للقضاء يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية فضايح جديدة تلاحق ترامب والنواب الأمريكي يحقق في إتلاف وثائق رسمية في مرحاض البيت الأبيض التحالف : سـنقصف نقاط حاسمة بصنعاء فضيحة إسرائيلية جديدة في اخترقت هواتف الديوان الملكي الأردني عبر واشنطن تعلن عن تحرك لمحاسبة الحوثيين إثر هجومهم على مطار أبها السعودي
أعلن الجيش الوطني اليوم الخميس،عن وصول تعزيزات لقواته المشاركة في المعارك الدائرة ضد المليشيات الحوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقال قائد "اللواء الأول قوات خاصة"، التابع للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني بمحور حَرَض، العميد حسين الأدبعي، في تصريح للمركز الإعلامي بالمنطقة عبر "تويتر": "لدينا تعزيزات من كل الألوية، من لوائي العروبة والعاصفة من محور المَلاحِيظ [محافظة صعدة شمال غربي اليمن]، الآن متجهين إلى ما بعد المحِصَام وإلى مستبأ وكافة مديريات محافظة حجة، وكل مسرح عمليات المنطقة العسكرية الخامسة".
وأضاف: "نحن في معسكر المِحصَام والمعارك متقدمة، والمليشيات الحوثية دائماً تكذب وتغرر بالناس، أنها استعادت الأماكن التي حررها الجيش الوطني، وهذا غير صحيح؛ المعسكر لايزال في قبضة منتسبي المنطقة الخامسة".
ودعا العميد الأدبعي، القبائل إلى "عدم ارسال أبنائها إلى معارك خاسرة"، على حد تعبيره، مضيفاً: "الحوثيون عصابة انقلابية ولايمكن أن يقبل بها أحد لا المجتمع الدولي ولا المحلي"، حسب تعبيره.
وتأتي التعزيزات العسكرية الواصلة إلى مديرية حَرَض شمال غربي حَجّة، بعدما تمكن الجيش اليمني، السبت الماضي، من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية بمدينة حَرَض، إثر هجوم لقواته من ثلاثة محاور بغطاء جوي من التحالف العربي، وسط مقاومة عنيفة من جماعة الحوثيين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".
وتحقق التقدم الميداني للجيش اليمني، غداة إعلان القوات الحكومية السيطرة على معسكر المِحصام الاستراتيجي في مديرية حَرَض شمال غربي حَجّة، وتطويق مدينة حَرَض، خلال عملية هجومية واسعة أطلقتها بإسناد من التحالف العربي والقوات السعودية، في مديرية حَرَض المحاذية لمنطقة جيزان جنوب غربي المملكة