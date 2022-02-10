قائد عسكري كبير في الجيش الوطني يكشف عن دخول قوات إضافية ضخمة في المعارك ضد الحوثي في حجة

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني اليوم الخميس،عن وصول تعزيزات لقواته المشاركة في المعارك الدائرة ضد المليشيات الحوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال قائد "اللواء الأول قوات خاصة"، التابع للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني بمحور حَرَض، العميد حسين الأدبعي، في تصريح للمركز الإعلامي بالمنطقة عبر "تويتر": "لدينا تعزيزات من كل الألوية، من لوائي العروبة والعاصفة من محور المَلاحِيظ [محافظة صعدة شمال غربي اليمن]، الآن متجهين إلى ما بعد المحِصَام وإلى مستبأ وكافة مديريات محافظة حجة، وكل مسرح عمليات المنطقة العسكرية الخامسة".

وأضاف: "نحن في معسكر المِحصَام والمعارك متقدمة، والمليشيات الحوثية دائماً تكذب وتغرر بالناس، أنها استعادت الأماكن التي حررها الجيش الوطني، وهذا غير صحيح؛ المعسكر لايزال في قبضة منتسبي المنطقة الخامسة".

ودعا العميد الأدبعي، القبائل إلى "عدم ارسال أبنائها إلى معارك خاسرة"، على حد تعبيره، مضيفاً: "الحوثيون عصابة انقلابية ولايمكن أن يقبل بها أحد لا المجتمع الدولي ولا المحلي"، حسب تعبيره.

وتأتي التعزيزات العسكرية الواصلة إلى مديرية حَرَض شمال غربي حَجّة، بعدما تمكن الجيش اليمني، السبت الماضي، من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية بمدينة حَرَض، إثر هجوم لقواته من ثلاثة محاور بغطاء جوي من التحالف العربي، وسط مقاومة عنيفة من جماعة الحوثيين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وتحقق التقدم الميداني للجيش اليمني، غداة إعلان القوات الحكومية السيطرة على معسكر المِحصام الاستراتيجي في مديرية حَرَض شمال غربي حَجّة، وتطويق مدينة حَرَض، خلال عملية هجومية واسعة أطلقتها بإسناد من التحالف العربي والقوات السعودية، في مديرية حَرَض المحاذية لمنطقة جيزان جنوب غربي المملكة