قوات «العسكرية الأولى» توجه دعوة هامّة لأبناء «حضرموت»

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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دعت المنطقة العسكرية الأولى في سيئون اليوم الخميس كافة أبناء حضرموت إلى عدم الانجرار وراء الأبواق الإعلامية المأجورة التي دأبت مؤخرا على الترويج لدعوات الفوضى والعنف والتي تقوم بالتحريض المناطقي ومحاولة إثارة الرأي العام ضد قوات الجيش الوطني التي ترابط في وادي حضرموت لفرض الأمن والاستقرار وتؤدي واجبها الوطني لحماية مكتسبات أبناء حضرموت ومصالحهم العامة والخاصة.

وأكد مصدر مسؤول في المنطقة العسكرية الأولى في بيان ـ وصل موقع مأرب برس نسخة منه ـ أن دعوات التظاهر والتجمهر المتزامنة مع حملة إعلامية مأجورة وتحريض مناطقي ما هي إلا دعوات مشبوهة لإثارة العنف والفوضى والتخريب في سيئون وكافة مناطق وادي حضرموت ولا تصدر هذه الدعوات إلا من جهات لا تريد لأبناء حضرموت الخير والأمن والاستقرار .

وشدد المصدر على أن قوات المنطقة العسكرية الأولى وبالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في وادي حضرموت لن تسمح بأي محاولات لإثارة العنف والتخريب والفوضى والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وسوف تضرب بيد من حديد لمنع أي محاولة للعبث بأمن واستقرار حضرموت واستهداف السكينة العامة وإثارة الفوضى والعنف في وقت تؤكد فيه السلطة المحلية على أن الأولوية لفرض الأمن وتؤكد على منع التجمهر وأي مظاهر الإخلال بالأمن واستهداف النظام والقانون .

وأشار المصدر المسؤول إلى أن المنطقة العسكرية الأولى ضحت بالآلاف من الشهداء والجرحى على مدى سنوات من أجل فرض الأمن والاستقرار في كافة مناطق وادي حضرموت وقامت بجهود كبيرة في مطاردة عناصر الإرهاب والتخريب حتى تمكنت بفضل الله ثم بجهودها الكبيرة وتضحياتها العظيمة وبجهود كافة المخلصين من أبناء حضرموت من بسط سلطة الدولة وفرض الأمن والاستقرار وإنهاء أي تواجد لعناصر الإرهاب والتخريب وأن هذا بحد ذاته منجز وطني كبير وأحد مكتسبات اليمن الاتحادي ولن تفرط فيه بكل السبل والأحوال.

وقد أشاد المصدر بدعم القيادة السياسية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندتها لجهود الجيش الوطني بحضرموت لفرض الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية والمصالح العامة والخاصة .

كما أشاد المصدر المسؤول بكافة أبناء حضرموت الذين عملوا على النأي بهذه المحافظة الهامة عن الصراعات والفوضى والعنف والذين يرفضون منذ سنوات المشاريع الهدامة والدعوات التخريبية ومحاولات إثارة الفوضى والعنف والتخريب في المحافظة .

وأكد المصدر على أن المنطقة العسكرية الأولى على أهبة الجاهزية والاستعداد للرد على أي تحركات مشبوهة ترى أنها تهدد الأمن والاستقرار ولن ترضخ لأي محاولة إرهاب أو ابتزاز من قبل عناصر مرتزقة لم تقدم للوطن إلا الفوضى والعنف والنهب والتخريب وإقلاق السكينة العامة وتعطيل عجلة الاقتصاد والتنمية خدمة لأعداء اليمن وأنه قد أعذر من أنذر .

ودعا المصدر كافة أبناء حضرموت إلى بث الوعي والتحذير من هذه الدعوات المشبوهة وخطورتها على واقع ومستقبل حضرموت وأن على الجميع التعاون من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وأن الحاضر أن يبلغ الغائب وقد أعذر من أنذر .

الجدير بالذكر أن وسائل إعلامية تابعة للانتقالي دأبت مؤخرا على قطع الطريق والتقطع للقاطرات التي تحمل مشتقات نفطية وبمحاولة إقامة معسكرات تجنيد غير قانونية وهو ما رفضته السلطات المحلية وكافة أبناء حضرموت ، كما عملت على التحريض المناطقي وبث الشائعات وإطلاق الأكاذيب ضد الجيش الوطني بحضرموت .

كما بدأت قبل أيام بالدعوة لتظاهرات خلال الأيام القادمة في مدينة سيئون وذلك في محاولة لإسقاط حضرموت في أتون الصراعات والفوضى والعنف والاغتيالات وتدمير مقدراتها وهو ما يرفضه أبناء حضرموت بشدة ويقفون ضده ويساندون بكل قوة جهود الجيش والأجهزة الأمنية في المحافظة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة .