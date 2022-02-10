الاتحاد الأوروبي يطلب من الحوثيين إنهاء الاقتتال عبر حل تفاوضي

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دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 10 فبراير/شباط، جماعة الحوثي المسلحة، إلى إنهاء الاقتتال في اليمن عبر حل تفاوضي.
وقالت بعثة الاتحاد لدى اليمن، عبر تويتر، إن “نائب المدير العام في الخارجية الأوروبية كارل هالرجارد، التقى محمد عبد السلام، رئيس فريق الحوثيين بالمفاوضات”.
وأعلن هالرجارد خلال اللقاء “الحاجة إلى المشاركة مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، لإنهاء الاقتتال والتوصل لحل تفاوضي”، دوت تفاصيل أكثر حول اللقاء.
يآتي القاء، على وقع تصاعد العمليات العسكرية في اليمن، حيث وسع الحوثيين لنطاق هجماتهم التي استهدفت مؤخرا الإمارات، بالإضافة إلى السعودية، واستخدموا صواريخ بالستية وطائرات مسيرة في هذه الهجمات.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.