وضعه حرج.. السعودية تجلي أحد أبرز قيادات ”الشرعية“ بطائرة إجلاء طبية وبشكل مفاجئ عاجل.. ليست ضربات جوية.. انفجارات قوية تهز أحد أحياء «صنعاء» ومصادر مأرب برس تكشف الأسباب قائد عسكري كبير في الجيش الوطني يكشف عن دخول قوات إضافية ضخمة في المعارك ضد الحوثي في حجة قوات «العسكرية الأولى» توجه دعوة هامّة لأبناء «حضرموت» الاتحاد الأوروبي يطلب من الحوثيين إنهاء الاقتتال عبر حل تفاوضي تونس...المجلس الأعلى للقضاء يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية فضايح جديدة تلاحق ترامب والنواب الأمريكي يحقق في إتلاف وثائق رسمية في مرحاض البيت الأبيض التحالف : سـنقصف نقاط حاسمة بصنعاء فضيحة إسرائيلية جديدة في اخترقت هواتف الديوان الملكي الأردني عبر واشنطن تعلن عن تحرك لمحاسبة الحوثيين إثر هجومهم على مطار أبها السعودي
أكد المجلس الأعلى للقضاء التونسي رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية في البلاد.
وحسب بيان نشره المجلس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شدد على أن السلطة التأسيسية الأصلية في البلاد هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما يتعذر معه على كافة السلطات الموجودة المساس بها.
وجدد الأعلى للقضاء التونسي رفضه المساس ببنية السلطة القضائية الدستورية، واصفا الوضع الانتقالي بأنه "يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين" وفقا لنص البيان.
وشدد على أن المجلس بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية. وقال إن إحداث أي جسم بديل للمجلس الأعلى للقضاء هو "في عداد المعدوم ولا أثر قانونيا له".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن الأحد الماضي، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي. وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".
وتعددت ردود الفعل المحلية والدولية على قرار سعيد حيث أعلنت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها، أنها "تدعو كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل في كافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فبراير/ شباط 2022".
وأكدت أن دعوتها تأتي احتجاجا على ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا