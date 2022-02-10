التحالف : سـنقصف نقاط حاسمة بصنعاء

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم ، الخميس، بـ أنه سيقصف نقاط حاسمة بصنعاء تستخدمها مليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات، وذلك بعد ساعات من إحباط هجوم على مطار أبهاء الدولي جنوبي السعودية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن تعمد المليشيا الحوثية استهداف المطارات المدنية تمادٍ لا يمكن تغاضيه ويستوجب الردع.

وأضاف، أن الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين، مطالبا من المدنيين بصنعاء إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً لـ 72 ساعة القادمة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.

واوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع (12) إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، وبعض الأضرار المادية البسيطة بتهشم زجاج بعض الواجهات.

وأشار المالكي إلى أن من بين الاصابات، مواطنين سعوديين، و4 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، و 3 مقيمين من الجنسية النيبالية، ومقيم من الجنسية الفلبينية، ومقيم من الجنسية السيريلانكية، ومقيم من الجنسية الهندية.

وأكد أن هذه المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب، وتؤكد نهج المليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال المالكي "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد وتحييد مصادر التهديد وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

إلى ذلك أعلن التحالف تنفيذ 18عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وحجة خلال الساعات الـ 24 الماضية، نتج عنها تدمير (12) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.