فضيحة إسرائيلية جديدة في اخترقت هواتف الديوان الملكي الأردني عبر

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 257

كشفت وسائل إعلام أردنية، عن تعرض العديد من الشخصيات والمؤسسات في الديوان الملكي الأردني للتجسس عبر برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "NSO" الإسرائيلية.

وقالت وكالة "عمون"، إنها حصلت على معلومات حصرية من مصدر أمريكي، تفيد بأن شركتان إسرائيليتان اخترقتا 8000 هاتف خلوي بينها 200 رقم أردني تم مراقبتها من قبل الشركة الإسرائيلية.

وكشفت الوكالة أن من بين الأرقام التي تم استهدافها عبر "بيغاسوس"، أرقام خاصة بالديوان الملكي واللجنة الأولمبية، وعضو مجلس الأعيان البارز مصطفى حمارنة والناشطة هالة عاهد والإعلامية ديما علم فراج.

ونقلت الوكالة عن حمارنة قوله، إنه تلقى بالفعل إشعارا من الشركة المصنعة للهاتف "آبل" باختراق هاتفه بشكل متواصل من شهر فبراير/شباط إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وأكد أن الاختراق شمل الأرقام والصور والواتساب والتطبيقات والرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

ووفقا للوكالة، قال المصدر الأمريكي، إنه لا يعلم إن كان البرنامج الإسرئيلي "بيغاسوس" قد تعاون مع جهات محلية ساهمت مع تل أبيب في الاختراق.

يذكر أن شركة "آبل" كانت قد رفعت دعوى على مجموعة "NSO" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واتهمتها بمخالفة شروط الاستخدام واتفاق الخدمات في ما يخص هواتفها، ولا تزال القضية في مراحلها الأولى.

وتقول شركات برمجيات التجسس إنها تبيع تكنولوجيا ذات إمكانيات عالية لمساعدة الحكومات في إحباط الأخطار المحدقة بالأمن الوطني