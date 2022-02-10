واشنطن تعلن عن تحرك لمحاسبة الحوثيين إثر هجومهم على مطار أبها السعودي

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار مدينة أبها السعودية، وأدى إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة مدنيين.

وقال البيت الأبيض إن واشنطن ستعمل مع شركائها السعوديين والدوليين لمحاسبة الحوثيين الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.

كما أكد الرئيس جو بايدن للملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأربعاء، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات.

وشدد بايدن على أن أمريكا ستدعم أصدقائها في المنطقة.

وأكد التحالف العربي أن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا جراء تصدي الدفاعات الجوية السعودية لهجوم جديد تعرض له مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.

وأعلن التحالف أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها، مؤكدا سقوط شظايا اعتراض الطائرة في محيط المطار.

وذكر التحالف أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا جراء الحادث، مؤكدا عودة الحركة الجوية بانسيابية في المطار بعد إجراءات السلامة المعتادة