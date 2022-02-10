أعلى حصيلة على الإطلاق لضحايا ألغام الحوثي والمليشيات تطور من أساليب زراعة الموت.. تفاصيل وأرقام حريق في دبي والسلطات تطمئن ماذا قال الملك سلمان لـ جو بايدن عن الحل في اليمن والأهداف التي تسعى المملكة تحقيقها هناك وبماذا التزمت واشنطن؟ عاجل: التحالف يعلن عن اصابات في هجوم حوثي حاول استهداف مطار أبها ويتوعد المليشيات باجراءات حازمة ”متين“ يدعو للإحتفال بذكرى ثورة فبراير إكسيوس: واشنطن تسعى لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية برنامج أممي: 11 مليون يمني مهددون بخفض مساعداتهم الغذائية التحالف يعلن تنفيذ عملية نوعية في صنعاء لتحييد مصادر تهديد حوثية تفاصيل مكالمة بين الملك سلمان و الرئيس الأمريكي في ضرورة التعاون لمواجهة أنشطة إيران شعاع شمسي يدمر عشرات الأقمار الصناعية في المجال الفضائي وكارثة تحل على شركة أمريكية
قال المرصد اليمني للألغام إن شهر يناير الماضي كان مأساوياً من حيث حصيلة الضحايا الذين قضوا بالألغام التي نشرها الحوثيون في جميع أنحاء اليمن.
وأحصى المرصد مقتل وإصابة 73 شخصاً، ضمنهم خبراء نزع ألغام، وهي أعلى حصيلة على الإطلاق خلال شهر واحد.
وذكر المرصد المعني بتوثيق انتهاكات زراعة الألغام في اليمن أن من بين الضحايا 30 قتيلاً و35 جريحاً من المدنيين، إضافةً إلى 6 قتلى وجريحين اثنين من المهندسين العاملين في مجال نزع الألغام والعبوات الناسفة.
وسقط معظم الضحايا في المناطق التي استعادتها القوات الحكومية مؤخراً من الحوثيين في محافظات شبوة والحديدة ومأرب.
وتسببت الألغام والعبوات الناسفة خلال الفترة ذاتها بتدمير وإعطاب 5 مركبات مدنية و3 دراجات نارية، ونفوق حوالي 25 رأساً من الماشية.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي كان المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" قد تحدث عن تطور مقلق لمهارات وتقنيات الحوثيين في صناعة الألغام والعبوات الناسفة، ما ضاعف الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وخبراء نزع الألغام خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي، فإن الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع من قبل الحوثيين هو "استخدام متوطن ومنهجي".
وتتحدث تقارير حقوقية محلية ودولية عن سقوط أكثر من 9000 ضحية في صفوف المدنيين بسبب الألغام التي زرعها الحوثيون منذ بداية الصراع في اليمن.