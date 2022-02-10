حريق في دبي والسلطات تطمئن

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الخميس، السيطرة على حريق محدود بمستودع مواد بناء بمنطقة الخبيصي في ديره.

وقال المكتب بمنشور على تويتر إن فرق الدفاع المدني في دبي تسيطر على حريق محدود في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة.

وأوضح أنه لم يتم تسجيل أي إصابات نتيجة الحريق، دون مزيد من التفاصيل.

وديرة، تعتبر "المنطقة القديمة" من امارة دبي.

وكانت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني قاومت، ليل الثلاثاء الأربعاء، حريقا كبيرا وتمكنت من السيطرة على حريق في بناية بشارع حمدان، دون أن ينجم عن الحادث أي إصابات.

وقالت الهيئة إنها أخمدت الحريق وأخلت البناية احترازيا والسيطرة على الموقف وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق.

كما دعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.