ماذا قال الملك سلمان لـ جو بايدن عن الحل في اليمن والأهداف التي تسعى المملكة تحقيقها هناك وبماذا التزمت واشنطن؟

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس الأميركي جو بايدن ، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وقال في اتصال هاتفي مع بايدن،أمس، ان السعودية تسعى لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

كذلك أشار إلى جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.

من جهته أكد بايدن خلال الاتصال على التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هجمات الحوثيين.

وثمن الملك سلمان ما أبداه بايدن من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

وبشأن ايران لفت الملك سلمان الى دعم المملكة جهود الإدارة الأميركية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.