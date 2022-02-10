أعلى حصيلة على الإطلاق لضحايا ألغام الحوثي والمليشيات تطور من أساليب زراعة الموت.. تفاصيل وأرقام حريق في دبي والسلطات تطمئن ماذا قال الملك سلمان لـ جو بايدن عن الحل في اليمن والأهداف التي تسعى المملكة تحقيقها هناك وبماذا التزمت واشنطن؟ عاجل: التحالف يعلن عن اصابات في هجوم حوثي حاول استهداف مطار أبها ويتوعد المليشيات باجراءات حازمة ”متين“ يدعو للإحتفال بذكرى ثورة فبراير إكسيوس: واشنطن تسعى لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية برنامج أممي: 11 مليون يمني مهددون بخفض مساعداتهم الغذائية التحالف يعلن تنفيذ عملية نوعية في صنعاء لتحييد مصادر تهديد حوثية تفاصيل مكالمة بين الملك سلمان و الرئيس الأمريكي في ضرورة التعاون لمواجهة أنشطة إيران شعاع شمسي يدمر عشرات الأقمار الصناعية في المجال الفضائي وكارثة تحل على شركة أمريكية
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس الأميركي جو بايدن ، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وقال في اتصال هاتفي مع بايدن،أمس، ان السعودية تسعى لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.
كذلك أشار إلى جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.
من جهته أكد بايدن خلال الاتصال على التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هجمات الحوثيين.
وثمن الملك سلمان ما أبداه بايدن من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.
وبشأن ايران لفت الملك سلمان الى دعم المملكة جهود الإدارة الأميركية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.