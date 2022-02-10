عاجل: التحالف يعلن عن اصابات في هجوم حوثي حاول استهداف مطار أبها ويتوعد المليشيات باجراءات حازمة

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اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ظهر اليوم الخميس، ان الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي.
التحالف قال ان التقارير الأولية تتحدث عن وجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين جراء سقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار .
بعد ذلك أعلن التحالف اصابة 12 مدنيا من جنسيات مختلفة جراء سقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار.
ولفت الى عودة الحركة الجوية إلى مطار أبها الدولي بانسيابية بعد إجراءات السلامة.
وتوعد التحالف باتخاذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين.
وعصر اليوم قال التحالف أن المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب.
واضاف: سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييد مصادر التهديد بما يكفل حماية المدنيين ويتوافق مع القانون الدولي.