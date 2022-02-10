”متين“ يدعو للإحتفال بذكرى ثورة فبراير

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعا مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز "متين" اليمنيين للإحتفاء والإبتهاج بالذكرى الحادية عشرة لثورة الحادي عشر من فبراير 2011م.

وطالب "متين" جميع أبناء تعز، للمشاركة في كل الفعاليات الإحتفائية بذكرى ثورة فبراير المجيدة وعلى رأسها المشاركة في المهرجان الكرنفالي والذي سيقام بشارع جمال في التاسعة من صباح يوم السبت 12فبرايرإنطلاقا من جولة العواضي وحتى مبنى المحافظة.

وقدم مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز في بيان له، التهاني والتبريكات إلى اليمنيين بحلول ذكرى ثورة 11فبراير الشبابية الشعبية السلمية والتي قال بأنها "جاءت إمتدادا لثورتي 26سبتمبر و 14 إكتوبر المجيدتين وإنهاء حكم الأسرة والسلالة وتحقيق أحلام اليمنيين في الحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية".



كما هنأ البيان "ضباط وأفراد الجيش الوطني والأمن المرابطين في الثغور ومواقع الفداء والتضحية لتحقيق الأمن والاستقرار ودفاعا عن كل مكتسبات ومقدرات يمننا الحبيب وهويته الوطنية العربية الإسلامية".

وتطرق البيان إلى حكومة الوفاق الوطني المنبثقة من ثورة فبراير، مشيراً إلى العديد من المنجزات التي حققتها في غضون ثلاث سنوات والتي كان من بينها تثبيت سعر الدولار عند 214ريالا، وتوظيف 60 ألف من المسجلين بكشوفات وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إستعادة ميناء عدن من أيدي ما وصفهم بـ "العابثين والمستغلين" وتوقيع عقود إستثمار مع الصين، وإعادة إبرام الاتفاقية مع كوريا فيما يخص سعر الغاز اليمني المسال بهدف زيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة.

وأشار البيان إلى أهم منجزات ثورة فبراير، وذلك بصياغة وثيقة الحوار الوطني الشامل كأول عقد إجتماعي حظي بإجماع اليمنيين بكل مكوناتهم المختلفة.