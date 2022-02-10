إكسيوس: واشنطن تسعى لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

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قال موقع اكسيوس، إن البيت الأبيض عقدت اجتماعا يوم الجمعة الماضي، لمناقشة إمكانية إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية على خلفية استهداف الجماعة بهجمات صاروخية على السعودية والإمارات.
ونقل الموقع، عن مصدران مطلعان على الموضوع، إن البيت الأبيض عقد اجتماعا مشتركا بين الوكالات لمناقشة إمكانية إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأضاف أن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أكثر انفتاحًا على إعادة تسمية الحوثيين، بينما تدعم وزارة الخارجية استهداف قادة حوثيين محددين بعقوبات، لكن ليس الحوثيين كمنظمة.
وكانت جماعة الحوثيين، شنت الشهر الماضي هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت الإمارات، قُتل في أول هجوم ثلاثة أشخاص، فيما طلب الإماراتيين من إدارة بايدن إعادة تصنيف الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية.
والخميس الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن إدارة بايدن لن تتوانى عن استخدام العقوبات والتصنيفات ضد قادة أو كيانات الحوثيين المتورطين في هجمات عسكرية ضد المدنيين أو ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.