برنامج أممي: 11 مليون يمني مهددون بخفض مساعداتهم الغذائية

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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توقع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بانخفاض المساعدات الانسانية على ثلاثة ملايين يمني نهاية الشهر الجاري.

وأرجع البرنامج السبب إلى زيادة في الفجوة التمويلية التي جعلته غير قادر على تقديم الحصص الغذائية الشهرية إلا لمليوني شخص فقط من أصل 13 مليوناً كانوا يحصلون على حصة غذائية شهرية.

وأشار إلى أن سبب الفجوات التمويلية، يرجع إلى تقلّص المعونة الغذائية بشكل كبير. وخُفّضت الحصص الغذائية إلى النصف لما يقرب من 8 ملايين مستفيد، بدءاً من نهاية العام الماضي، حيث يحصل هؤلاء على حصة غذائية كل شهرين بدلاً من الحصص الشهرية.

وحذر البرنامج من أن المزيد من التخفيضات في المساعدات لا مفر منها في حالة استمرار نقص التمويل، وأنه في شهر مارس (آذار) المقبل، قد يحصل مليونا شخص فقط على حصص غذائية كاملة من إجمالي 13 مليون مستفيد من برنامج الأغذية العالمي في اليمن.

ولفت إلى أن التخفيضات تأتي في أسوأ الأوقات، حيث إن مؤشرات الأمن الغذائي هي الأعلى منذ سنوات، إذ وصلت إلى 53 في المائة من السكان الذين يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء.