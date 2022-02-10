برنامج أممي: 11 مليون يمني مهددون بخفض مساعداتهم الغذائية التحالف يعلن تنفيذ عملية نوعية في صنعاء لتحييد مصادر تهديد حوثية تفاصيل مكالمة بين الملك سلمان و الرئيس الأمريكي في ضرورة التعاون لمواجهة أنشطة إيران شعاع شمسي يدمر عشرات الأقمار الصناعية في المجال الفضائي وكارثة تحل على شركة أمريكية علامات تحذيرية وخطيرة تظهر في الأطراف قد تكشف عن الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية مبكرا طريقة سهلة وبيسطة وفي 3ثوان القوية العضلات بسلاح نوعي ومتطور ..شاهد لحظات إستهداف قوات العمالقة لتجمعات وتحركات المليشيات في «شبوة ومأرب»- رؤوس تتطاير في السماء بن عديو:السبب الرئيسي في كل المآسي التي يقاسيها اليمن هو المشروع اﻻنقلابي عاجل .. الرئيس الأمريكي يعلن موقفه من هجمات الحوثيين على المملكة معركة حرض.. الجيش يستكمل تأمين معسكر «المحصام»والخناق يضيق على المليشيات داخل المدينة _ فيديو
توقع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بانخفاض المساعدات الانسانية على ثلاثة ملايين يمني نهاية الشهر الجاري.
وأرجع البرنامج السبب إلى زيادة في الفجوة التمويلية التي جعلته غير قادر على تقديم الحصص الغذائية الشهرية إلا لمليوني شخص فقط من أصل 13 مليوناً كانوا يحصلون على حصة غذائية شهرية.
وأشار إلى أن سبب الفجوات التمويلية، يرجع إلى تقلّص المعونة الغذائية بشكل كبير. وخُفّضت الحصص الغذائية إلى النصف لما يقرب من 8 ملايين مستفيد، بدءاً من نهاية العام الماضي، حيث يحصل هؤلاء على حصة غذائية كل شهرين بدلاً من الحصص الشهرية.
وحذر البرنامج من أن المزيد من التخفيضات في المساعدات لا مفر منها في حالة استمرار نقص التمويل، وأنه في شهر مارس (آذار) المقبل، قد يحصل مليونا شخص فقط على حصص غذائية كاملة من إجمالي 13 مليون مستفيد من برنامج الأغذية العالمي في اليمن.
ولفت إلى أن التخفيضات تأتي في أسوأ الأوقات، حيث إن مؤشرات الأمن الغذائي هي الأعلى منذ سنوات، إذ وصلت إلى 53 في المائة من السكان الذين يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء.