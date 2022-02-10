التحالف يعلن تنفيذ عملية نوعية في صنعاء لتحييد مصادر تهديد حوثية

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية، مساء الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية على مواقع ومعسكرات لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.



وقال في بلاغ مقتضب نشرته وكالة "واس" السعودية، إن مقاتلاته الحربية نفذت عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.

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وتحدثت وسائل إعلام حوثية قيام طيران التحالف شن غارة جوية على معسكر الحرس الجمهوري السابق "الحفا" في العاصمة، بينما قصف بغارة جوية مواقع على منطقة جربان بمديرية سنحان في ريف صنعاء.