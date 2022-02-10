برنامج أممي: 11 مليون يمني مهددون بخفض مساعداتهم الغذائية التحالف يعلن تنفيذ عملية نوعية في صنعاء لتحييد مصادر تهديد حوثية تفاصيل مكالمة بين الملك سلمان و الرئيس الأمريكي في ضرورة التعاون لمواجهة أنشطة إيران شعاع شمسي يدمر عشرات الأقمار الصناعية في المجال الفضائي وكارثة تحل على شركة أمريكية علامات تحذيرية وخطيرة تظهر في الأطراف قد تكشف عن الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية مبكرا طريقة سهلة وبيسطة وفي 3ثوان القوية العضلات بسلاح نوعي ومتطور ..شاهد لحظات إستهداف قوات العمالقة لتجمعات وتحركات المليشيات في «شبوة ومأرب»- رؤوس تتطاير في السماء بن عديو:السبب الرئيسي في كل المآسي التي يقاسيها اليمن هو المشروع اﻻنقلابي عاجل .. الرئيس الأمريكي يعلن موقفه من هجمات الحوثيين على المملكة معركة حرض.. الجيش يستكمل تأمين معسكر «المحصام»والخناق يضيق على المليشيات داخل المدينة _ فيديو
أعلن تحالف دعم الشرعية، مساء الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية على مواقع ومعسكرات لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.
وقال في بلاغ مقتضب نشرته وكالة "واس" السعودية، إن مقاتلاته الحربية نفذت عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.
وتحدثت وسائل إعلام حوثية قيام طيران التحالف شن غارة جوية على معسكر الحرس الجمهوري السابق "الحفا" في العاصمة، بينما قصف بغارة جوية مواقع على منطقة جربان بمديرية سنحان في ريف صنعاء.