تفاصيل مكالمة بين الملك سلمان و الرئيس الأمريكي في ضرورة التعاون لمواجهة أنشطة إيران

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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ناقش العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتطورات في منطقة الشرق الأوسط شملت إيران واليمن.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل السعودي من الرئيس الأمريكي بايدن، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) امس الأربعاء.

وشهد الاتصال تأكيد الجانبين على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط السعودية والولايات المتحدة، وعلى ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وشدد العاهل السعودي على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مشيدا بما أبداه بايدن من التزام بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها.

اليابان تقدم الغاز لأوروبا استجابة لدعوة واشنطن اليابان تقدم الغاز لأوروبا استجابة لدعوة واشنطن مقترحات من وعبر عن دعم بلاده لجهود الإدارة الأمريكية الهادفة لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة.

وعبر الملك سلمان عن حرص السعودية على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.

وفيما يتعلق بأزمة اليمن، أكد على رغبة بلاده في الوصول لحل سياسي شامل، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني