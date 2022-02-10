شعاع شمسي يدمر عشرات الأقمار الصناعية في المجال الفضائي وكارثة تحل على شركة أمريكية

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشفت وكالة غربية، صباح اليوم الخميس، عن تدفق شعاعي شمسي ضخم دمرعشرات الأقمار الصناعية في المجال الفضائي.

ونقلت وكالة "رويترز" نقلا عن شركة "سبيس إكس" أن عاصفة مغناطيسية أرضية نجمت عن تدفق شعاعي ضخم من الشمس دمرت ما لا يقل عن 40 من بين 49 قمرا أطلقتها الشركة في الآونة الأخيرة ضمن شبكتها لاتصالات الإنترنت ستارلينك.

وقال جوناثان ماكدويل عالم الفيزياء الفلكية بمركز هارفرد سميثونيان إن من المعتقد أن الحادث يشكل أكبر خسارة جماعية لأقمار صناعية بسبب عاصفة مغناطيسية واحدة.

وذكرت الشركة أن العاصفة ضربت الأقمار يوم الجمعة الرابع من شباط الماضي، بعد يوم من إطلاقها إلى مدار "منخفض" مؤقتا على ارتفاع حوالي 210 كيلومترات من الأرض.

وأوضحت "سبيس إكس" أنها تنشر الأقمار بشكل اعتيادي في مثل تلك المدارات المنخفضة في البداية حتى يتسنى لها السقوط والعودة سريعا وبسلام إلى الأرض والاحتراق عند الدخول إذا تم رصد عطل أثناء عمليات الفحص الأولي للنظام.

غير أن الشركة لم توضح ما إذا كانت قد توقعت شدة ظروف الطقس الفضائي التي تعرضت لها، والناجمة عن عاصفة شمسية قبل ذلك بأيام، عندما أطلقت أحدث دفعة من أقمارها الصناعية التي تضم 49 قمرا.

ووفقا لـ "سبيس إكس"، فقد زادت سرعة وشدة العاصفة الشمسية من كثافة الغلاف الجوي بشكل كبير عند مدار الأقمار الصناعية المنخفض، مما تسبب في زيادة حدة الاحتكاك أو السحب وأدى لتدمير 40 منها على الأقل.

وأضافت الشركة أن مشغلي شبكة ستارلينك حاولوا توجيه الأقمار إلى "وضع آمن" للتحليق بشكل يسمح بتقليل السحب، إلا أن تلك الجهود أخفقت مع معظم الأقمار الصناعية، مما دفعها للانزلاق إلى مستويات أدنى من الغلاق الجوي حيث احترقت عند العودة.

وقال ماكدويل لـ"رويترز"، "هذا أمر لم يسبق له مثيل على حد علمي". وذكر أنه يعتقد أن هذه أكبر خسارة منفردة من الأقمار الصناعية بسبب عاصفة شمسية، وأول تعطيل جماعي لأقمار نتيجة زيادة كثافة الغلاف الجوي.

وأطلقت "سبيس إكس"، شركة صواريخ الفضاء التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا والتي أسسها الملياردير إيلون ماسك، مئات الأقمار الصناعية الصغيرة إلى المدار منذ عام 2019 في إطار شبكة "ستارلينك" لخدمات الإنترنت فائق السرعة