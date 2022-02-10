طريقة سهلة وبيسطة وفي

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشفت دراسة أعدها خبراء يابانيون متخصصون بالصحة أن ثلاث ثواني في اليوم كافية لجعل الإنسان يصبح أقوى، وذلك من خلال ممارسة نشاط رياضي بوقت محدد.

ونشرت المجلة الاسكندنافية للطب والعلوم محتوى الدراسة التي توصل إليها العلماء في اليابان وتفيد بضرورة ممارسة الرياضة لثلاثة ثواني محددة كفيلة بأن تغير الإنسان وتجعله أقوى بدنيا.

وأجرى العلماء تجربة شارك فيها 49 طالبا يتمتعون بصحة جيدة ويقودون أسلوب حياة يسوده الجلوس، حيث تم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى أربع مجموعات: ثلاث مجموعات تدريبية، كل منها ضمت 13 شخصًا ومجموعة ضابطة واحدة ، ضمت 10 أشخاص.

وأجرى المشاركون من مجموعات التدريب واحدًا من ثلاثة أنواع من تمارين القوة لعضلة الكوع، ما يسمى "تمرين العضلة ذات الرأسين"، بأقصى حمل لمدة ثلاث ثوانٍ فقط كل يوم لمدة 20 يومًا.

وبحسب الدراسة، قامت إحدى المجموعات تمرينًا متساوي القياس (عندما تكون العضلات متوترة بشكل ثابت ولكنها غير مشدودة أو متقلصة) ومجموعة ثانية قامت بتمرين متحد المركز(عندما تنقبض العضلات) ومجموعة الثالثة قامت بتمرين غريب الأطوار آخر.

واتضح من خلال الدراسة أنه على عكس المجموعة الضابطة، زادت قوة العضلات عند جميع المشاركين الذين أجروا التدريبات.

وأظهرت أفضل النتائج - بعد 60 ثانية فقط من التدريب، حيث زادت قوة عضلات المشاركين بنسبة 11.5%.