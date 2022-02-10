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بسلاح نوعي ومتطور ..شاهد لحظات إستهداف قوات العمالقة لتجمعات وتحركات المليشيات في «شبوة ومأرب»- رؤوس تتطاير في السماء

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص
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نشر المركز الاعلامي التابع لألوية العمالقة امس الاربعاء مشاهد جديدة تظهر جانباً من عمليات الاستهداف النوعية التي نفذتها قوات العمالقة ضد تجمعات وتحركات مليشيات الحوثي خلال تحرير شبوة ومديرية حريب مأرب. 

واظهرت المشاهد المصورة استخدام قوات العمالقة سلاح نوعي تمكن من تدمير عدد من الآليات العسكرية والاطقم الحوثية المحملة بعناصر المليشيات بضربات مركزة.

 
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