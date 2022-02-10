بسلاح نوعي ومتطور ..شاهد لحظات إستهداف قوات العمالقة لتجمعات وتحركات المليشيات في «شبوة ومأرب»- رؤوس تتطاير في السماء بن عديو:السبب الرئيسي في كل المآسي التي يقاسيها اليمن هو المشروع اﻻنقلابي عاجل .. الرئيس الأمريكي يعلن موقفه من هجمات الحوثيين على المملكة معركة حرض.. الجيش يستكمل تأمين معسكر «المحصام»والخناق يضيق على المليشيات داخل المدينة _ فيديو الولايات المتحدة الأمريكية تعلن مواجهة تهديدات خطيرة و متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بواشنطن ضغوط حوثية مكثفة على مؤتمر «صنعاء» لحشد المقاتلين والاخير يستجيب بخطى ثابتة نحو النصر الكبير.. الجيش يواصل تقدّمه في جبهتي «مأرب والجوف» - آخر التطورات التحالف يعلن تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة في صنعاء موعد أخير لانقاذ اتفاق إيران النووي وخيار وحيد أمام واشنطن صلاح محبط للغاية ومدربه يكشف مدى جاهزيته وأول شيء قاله له
نشر المركز الاعلامي التابع لألوية العمالقة امس الاربعاء مشاهد جديدة تظهر جانباً من عمليات الاستهداف النوعية التي نفذتها قوات العمالقة ضد تجمعات وتحركات مليشيات الحوثي خلال تحرير شبوة ومديرية حريب مأرب.
واظهرت المشاهد المصورة استخدام قوات العمالقة سلاح نوعي تمكن من تدمير عدد من الآليات العسكرية والاطقم الحوثية المحملة بعناصر المليشيات بضربات مركزة.