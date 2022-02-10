بن عديو:السبب الرئيسي في كل المآسي التي يقاسيها اليمن هو المشروع اﻻنقلابي

الخميس 10 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 696

قال محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو اليوم الاربعاء بإن اليمن الكبير سينتصر على المشروع الطائفي الذي يتعارض أساساً مع تكوين اﻹنسان اليمني الذي ثار ضد من أراد سلبه حريته وكرامته وحقه في العيش الكريم.

وأضاف بن عديو -في منشور بصفحته على فيسبوك- "ليس لدينا ذرة شك في أن اليمن الكبير سينتصر على هذا المشروع الطائفي الذي يتعارض أساساً مع تكوين اﻹنسان اليمني الذي ثار ضد من أراد سلبه حريته وكرامته وحقه في العيش الكريم وهو اليوم يستمر في مقاومته ويبذل التضحيات العظيمة من خيرة رجاله وأبطاله وقادته وشبابه".

وتابع إن "المشروع الوطني المقاوم هو مشروع كبير من الواجب أن يتجه إليه كل أبناء اليمن جميعاً بصف موحد مرصوص وبأفق يسمو فوق كل الصغائر وبنفوس كبيرة تدرك أن السبب الرئيسي في كل المآسي التي يقاسيها اليمن هو المشروع اﻻنقلابي الذي تدعمه إيران".

وأكد بن عديو أن المقاومة بالموقف والكلمة والصورة والقصيدة لا تقل أهمية عن مقاومة اﻷبطال في ميدان المعركة وخطوط النار وبالمقابل فإن إشغال المقاومة والنيل من أبطالها وتضحياتهم لا يقل عن قذائف العدو.

وقال "باستمرار تصلنا رسائل لا حصر لها من الاخوة والأصدقاء ممن نعرفهم أو ممن لم يسبق لنا شرف اللقاء بهم وتحوي مشاعر الود والتقدير وهموم الوطن الذي هو جزء من تكويننا سواء كنا بداخله أو بعيدا عنه بأجسادنا، بينما أرواحنا لا تغادره تفرح لفرحه وتحزن ﻷوجاعه، فللجميع خالص الود والمحبة والتقدير أبعثها لهم جميعاً من كان منهم في داخل اليمن أو في المهجر وتحية مع أمنياتي للجميع بدوام الصحة والتوفيق والسعادة ولليمن الجريح النصر والعزة والخلاص القريب".

وأواخر ديسمبر من العام الماضي، عين الرئيس عبدربه منصور هادي، عوض الوزير محافظا لشبوة خلفا لمحمد صالح بن عديو وعوض الوزير قيادي في حزب المؤتمر وعضو بمجلس النواب مقيم في الإمارات منذ 2011.