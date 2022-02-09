عاجل .. الرئيس الأمريكي يعلن موقفه من هجمات الحوثيين على المملكة

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أفاد البيت الأبيض،مساء اليوم الاربعاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
و أكد بايدن خلال الاتصال على التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هجمات الحوثيين