معركة حرض.. الجيش يستكمل تأمين معسكر «المحصام»والخناق يضيق على المليشيات داخل المدينة _ فيديو

الأربعاء 09 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تمكن ابطال الجيش الوطني اليوم الاربعاء من إحراز تقدم جديد في سلسلة جبال الهيجة شرق حرض، بمحافظة حجة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وذكر المركز الاعلامي التابع للمنظمة الخامسة بان قوات الجيش تمكّنت اليوم الاربعاء من تأمين معسكر المحصام المطل على المدينة بعد تقدم لقوات الجيش في جبال الهيجة، وكسر هجمات عنيفة للمليشيات.

واوضح أن مقاتلات التحالف استهدفت عدد من العربات والآليات العسكرية التابعة للمليشيات بينها عربة تحمل عتاد عسكري.

ولا تزال قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة تضيق الخناق على عناصر المليشيا المحاصرين داخل مدينة حرض لليوم السادس على التوالي.