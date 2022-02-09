بن عديو:السبب الرئيسي في كل المآسي التي يقاسيها اليمن هو المشروع اﻻنقلابي عاجل .. الرئيس الأمريكي يعلن موقفه من هجمات الحوثيين على المملكة معركة حرض.. الجيش يستكمل تأمين معسكر «المحصام»والخناق يضيق على المليشيات داخل المدينة _ فيديو الولايات المتحدة الأمريكية تعلن مواجهة تهديدات خطيرة و متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بواشنطن ضغوط حوثية مكثفة على مؤتمر «صنعاء» لحشد المقاتلين والاخير يستجيب مُكرها بخطى ثابتة نحو النصر الكبير.. الجيش يواصل تقدّمه في جبهتي «مأرب والجوف» - آخر التطورات التحالف يعلن تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة في صنعاء موعد أخير لانقاذ اتفاق إيران النووي وخيار وحيد أمام واشنطن صلاح محبط للغاية ومدربه يكشف مدى جاهزيته وأول شيء قاله له وكالة دولية: القوات الأميركية في مرمى نيران طهران
أعلنت الشرطة الأمريكية أنها بصدد التصدي لتهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بالعاصمة واشنطن.
ويتعلق الأمر بمدرسة دونبار الثانوية، وثانوية ثيودور روزفلت، وثانوية رون براون، ومدارس أخرى عامة وخاصة.
وأوضحت شرطة مقاطعة كولومبيا أن 3 مدارس على الأقل تم إخلاؤها.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن رجال الشرطة استجابوا لتهديد مماثل في إحدى المدارس أمس الثلاثاء