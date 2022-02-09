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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن مواجهة تهديدات خطيرة و متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بواشنطن

الأربعاء 09 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات
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 أعلنت الشرطة الأمريكية أنها بصدد التصدي لتهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بالعاصمة واشنطن.

ويتعلق الأمر بمدرسة دونبار الثانوية، وثانوية ثيودور روزفلت، وثانوية رون براون، ومدارس أخرى عامة وخاصة.

وأوضحت شرطة مقاطعة كولومبيا أن 3 مدارس على الأقل تم إخلاؤها.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن رجال الشرطة استجابوا لتهديد مماثل في إحدى المدارس أمس الثلاثاء

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