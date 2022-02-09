ضغوط حوثية مكثفة على مؤتمر «صنعاء» لحشد المقاتلين والاخير يستجيب مُكرها

الأربعاء 09 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء، اليوم الأربعاء، وقوفه إلى جانب مليشيات الحوثي الارهابية، ضد ما أسماها بقوى "العدوان" في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في العاصمة صنعاء بين قيادات من مليشيات الحوثي وقيادة المؤتمر الشعبي العام الخاضعة للاقامه الجبرية في صنعاء تحت عنوان "تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز التحرك في التصدي للعدوان والحشد للجبهات".

وأعتبر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، أن "اللقاء هو رسالة واضحة لمن اسماهم بالمرجفين الذين يسعون لشق الصف الوطني وللمرتزقة الذين في الخارج ولدول العدوان" وفقا لموقع "المؤتمر نت" التابع لجناح صنعاء.

وخلال اللقاء بحسب المؤتمر نت جرى مناقشة "التحشيد للجبهات القتالية، وتعزيز وتحصين الجبهة الداخلية ومواجهة أي محاولات لشق الصف الوطني".

مصادر في حزب المؤتمر بصنعاء اكدت لمأرب برس بأن الاجتماع الحوثي الذي عقد اليوم في صنعاء مع قيادة مؤتمر صنعاء جاء عقب ضغوط حوثية مكثفة على قيادة المؤتمر بضرورة التحرك لحشد المقاتلين والظهور من جديد بموقف يثبت جدية مؤتمر صنعاء بمواصلة دعمهم للمليشيات في حربها ضد الحكومة الشرعية.

واوضحت المصادر بأن القيادي الحوثي فضل ابو طالب رئيس المكتب السياسي للمليشيات بعث خلال الأيام القليلة الماضية برسائل تحذيرية لقيادة مؤتمر صنعاء طالبهم من خلالها بتنشيط دورهم القيادي في حزب الموتمر بمساندة جماعته بـ حشد المقاتلين والعمل مع لجان ما يسمى الحشد في كل المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وتعاني مليشيات الحوثي الإيرانية خلال الفترة الأخيرة من انهيارات واسعة في صفوف مقاتليها في مختلف جبهات القتال نتيجة توسع عمليات الجيش الوطني.