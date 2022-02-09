بخطى ثابتة نحو النصر الكبير.. الجيش يواصل تقدّمه في جبهتي «مأرب والجوف» - آخر التطورات

الأربعاء 09 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 456

تكبدت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأربعاء، عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، بنيران أبطال الجيش في محافظتي مأرب والجوف.

وشنت قوات الجيش هجوما عنيفا على مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، تمكنت خلاله من تحرير مواقع مهمة في وادي الجفرة بمديرية مجزر، وأوقعت في صفوف المليشيا خسائر بشرية كبيرة حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

في السياق قصفت مدفعية الجيش، مواقع المليشيا الحوثية في جبهة ملعاء جنوب محافظة مأرب، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

وفي محافظة الجوف.. شنت قوات الجيش هجوما على مواقع المليشيا في جبل "الأقشع"، شرق مدينة الحزم، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.