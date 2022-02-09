التحالف يعلن تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة في صنعاء

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية في صنعاء.
وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (15) عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية.
ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات دمرت (8) آليات عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.
وأوضح أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين في حجة، مؤكدًا إطلاق عملية نوعية مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية في صنعاء.