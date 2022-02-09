التحالف يعلن تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة في صنعاء

الأربعاء 09 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 472

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية في صنعاء.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (15) عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات دمرت (8) آليات عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

وأوضح أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين في حجة، مؤكدًا إطلاق عملية نوعية مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية في صنعاء.