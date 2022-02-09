موعد أخير لانقاذ اتفاق إيران النووي وخيار وحيد أمام واشنطن

الأربعاء 09 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تتواصل الجولة الثامنة من المحادثات مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا، في وقت أكدت مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية أن تلك المفاوضات أمامها حتى نهاية الشهر الحالي (فبراير 2022) لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني.

وشددت المصادر على أنه إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق في نهاية فبراير عبر المفاوضات في فيينا، فسيتعين على واشنطن تغيير مسارها، بحسب ما نقلت شبكة سي أن أن عن 3 مسؤولين أميركيين.

كما أكد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن هذه الجولة التي استؤنفت أمس الثلاثاء حاسمة.

فيما اعتبر مسؤول ثان "ألا شيء مع إيران يسير وفق خط مستقيم على الإطلاق، لكن واشنطن وصلت إلى لحظة حاسمة".