موعد أخير لانقاذ اتفاق إيران النووي وخيار وحيد أمام واشنطن

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تتواصل الجولة الثامنة من المحادثات مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا، في وقت أكدت مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية أن تلك المفاوضات أمامها حتى نهاية الشهر الحالي (فبراير 2022) لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني.
وشددت المصادر على أنه إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق في نهاية فبراير عبر المفاوضات في فيينا، فسيتعين على واشنطن تغيير مسارها، بحسب ما نقلت شبكة سي أن أن عن 3 مسؤولين أميركيين.
كما أكد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن هذه الجولة التي استؤنفت أمس الثلاثاء حاسمة.
فيما اعتبر مسؤول ثان "ألا شيء مع إيران يسير وفق خط مستقيم على الإطلاق، لكن واشنطن وصلت إلى لحظة حاسمة".