المبعوث الأمريكي: الحوثيون يخسرون على الأرض وهجماتهم على المدنيين عقبة أمام السلام استخبارات فرنسية: قوات مصرية في اليمن لمواجهة الحوثيين الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل قصف مواقع الدفاعات الجوية السورية في محيط دمشق سم قاتل .. 3 أطعمة لا تتناولها أبدًا مع «الموز» تعرف عليها قبل فوات الأوان قد ينفجر الوضع عسكريا والولايات المتحدة تعوي بعد تهديد موسكو و أسلحة نووية في طريقها إلى أوروبا الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية بعد الإعلان عن وفاة أمير سعودي بـ4 أرجل و4 أيدٍ.. شاهد أغرب حالة ولادة لطفل في العالم (صور) بينها اليمن.. إيران تشكل ميليشيا خاصة من 4 دول عربية لتنفيذ هجمات بحرية في مياة الخليج وهذه أماكن معسكرات التدريب أبو ظبي أسطوانة غاز تسببت في حريق في بناية وتم السيطرة عليه .. فيديو عاجل بالفيديو انفجار وحريق في مبنى بمدينة أبوظبي
قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن "تيم ليندركينغ"، إن جماعة الحوثي تخسر على الأرض، مشيراً إلى أن هجماتهم على المدنيين ومخيمات النازحين في مأرب العام الماضي كانت العقبة الرئيسية أمام جهود السلام.
جاء ذلك خلال مشاركته مع مسؤولين دوليين وأمميين في حلقة نقاش نضمها معهد الولايات المتحدة للسلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر الانترنت حول "مسارات التعافي في اليمن"، أمس الثلاثاء.
وقال كينغ: "إنه عند النظر إلى الهجوم الحوثي على مأرب وهجومهم على مناطق المدنيين في تلك المدينة، خصوصا الهجمات على مخيمات النازحين داخليا، فإننا نرى أن هجوم الحوثيين على مارب طوال العام الماضي كان العقبة الرئيسية أمام جهود الحل السلمي".
وأضاف: "أن هزيمة الحوثيين الأخيرة (في إشارة لمعارك شبوة ومأرب وحجة)، يجب أن تكون مؤشراً لهم ولكل الأطراف بانه ليس هنالك حل عسكري للصراع في اليمن".
وأكد أن هجمات الجماعة على مأرب "لم تجلب إلا المزيد من المعاناة" الإنسانية، معبرًا عن قلق بلاده "من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في صراع اليمن".
وذّكر الأطراف "بمسؤولياتهم بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، خصوصاً الواجبات المتعلقة بحماية المدنيين".
وتابع: "دعوني أكون واضحا فيما يتعلق بحماية المدنيين فإن ذلك يشمل عشرات الآلاف من الأمريكيين الذين يعيشون في الخليج والتي تعتبر حمايتهم أهم أولويات الأمن القومي الأمريكي، وكذلك موظفي سفارة الولايات المتحدة المحليين المحتجزين في صنعاء والتي نعمل على إطلاق سراحهم بشكل آمن".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ركزت خلال جهودها السياسية في مفاوضات السلام خلال العام الماضي "على مساءلتين رئيسيتين؛ حشدنا اجماعاً دوليا على وحوب وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي، وتكوين زخم كبير حول عملية سلام أكثر شمولاً".
وختم مداخلته بالقول: "ما زلت أؤمن بأن هاتين المسألتين ستمهد الطريق الى السلام (..) وعام 2022 جلب فرصة جديدة للسلم في اليمن".