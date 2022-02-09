استخبارات فرنسية: قوات مصرية في اليمن لمواجهة الحوثيين

الأربعاء 09 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قالت نشرة "انتليجينس اونلاين" المخابراتية الفرنسية، يوم الثلاثاء، إن مصر أرسلت خبراء عسكريين في محافظة شبوة شرقي اليمن، لمواجهة الحوثيين وحماية باب المندب، على خلفية سيطرة الحوثيين على ناقلة شحن تحمل علم الإمارات الشهر الماضي ومهاجمة أبوظبي بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.



وأضافت أن مصر نشرت حتى الآن عشرة خبراء عسكريين في "عتق" مركز محافظة شبوة للعمل مع ألوية العمالقة في مواجهة الحوثيين.



وحسب النشرة المخابراتية، فإن المهمة الأولى للقوات المصرية هي "توحيد الفصائل المتفرقة الموالية للحكومة الشرعية التي أضر انتشارها بعمليات التحالف لا سيما في مدينة مأرب الاستراتيجية، كما سيعملون على جمع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مع الكتائب التي يقودها طارق صالح".



وقالت النشرة الفرنسية: "هدف مصر هو المساعدة في تحسين الأمن في مضيق باب المندب من خلال إنشاء البحرية اليمنية الناشئة والمجهزة بشكل مناسب والتي ستكون قادرة على مواجهة خطط الحوثيين في هذه المياه".



ولفتت إلى أن المخابرات السعودية حصلت على معلومات بأن "الميليشيات الموالية لإيران تعتزم شن عمليات بحرية باستخدام متفجرات تحت الماء وزوارق صغيرة مفخخة، وكانت مصر قلقة بما يكفي من هذه التحذيرات لإرسال وفد من وحدة المخابرات العسكرية التابعة لها لمناقشة الوضع مع الحوثيين في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، في النهاية أثبتت هذه الجهود أنها ذهبت سدى عندما احتجز مقاتلو الحوثي على السفينة التي ترفع علم الإمارات العربية المتحدة في الثالث من يناير/كانون الثاني".



وقالت النشرة إن هدف القيادة العسكرية المصرية هو حماية قناة السويس من أي تضرر للملاحة الدولية التي تمر عبر مضيق باب المندب نحو قناة السويس.



وفي نوفمبر الماضي، هدد مسؤولون في المخابرات المصرية، وفداً حوثياً خلال اجتماع عقد بالقاهرة، بردٍ قاسٍ حال المساس بأمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر الذي يرتبط بشكل مباشر بحركة الملاحة الدولية في قناة السويس.



وخلال الأشهر الماضية تصاعدت الأعمال الإرهابية الحوثية في البحر الأحمر، وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط عدداً من الهجمات الوشيكة التي كانت تهدف إلى استهداف الملاحة في البحر الأحمر عبر الألغام البحرية والزوارق المفخخة.