المبعوث الأمريكي: الحوثيون يخسرون على الأرض وهجماتهم على المدنيين عقبة أمام السلام استخبارات فرنسية: قوات مصرية في اليمن لمواجهة الحوثيين الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل قصف مواقع الدفاعات الجوية السورية في محيط دمشق سم قاتل .. 3 أطعمة لا تتناولها أبدًا مع «الموز» تعرف عليها قبل فوات الأوان قد ينفجر الوضع عسكريا والولايات المتحدة تعوي بعد تهديد موسكو و أسلحة نووية في طريقها إلى أوروبا الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية بعد الإعلان عن وفاة أمير سعودي بـ4 أرجل و4 أيدٍ.. شاهد أغرب حالة ولادة لطفل في العالم (صور) بينها اليمن.. إيران تشكل ميليشيا خاصة من 4 دول عربية لتنفيذ هجمات بحرية في مياة الخليج وهذه أماكن معسكرات التدريب أبو ظبي أسطوانة غاز تسببت في حريق في بناية وتم السيطرة عليه .. فيديو عاجل بالفيديو انفجار وحريق في مبنى بمدينة أبوظبي
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تفاصيل قصف مواقع الدفاعات الجوية السورية، في محيط دمشق، مؤكدا أن ذلك جاء ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر تويتر أنه "في أعقاب إطلاق صاروخ أرض-جو الليلة الماضية من سوريا، قام جيش الدفاع بمهاجمة أهدافا داخل الأراضي السورية من بينها، رادار سوري، وبطاريات مضادة للطائرات أطلقت صواريخ تجاه طائرات سلاح الجو"، مؤكدا أن جيش الدفاع سيواصل حماية أجواء دولة إسرائيل وأمنها.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت سابق، بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في محيط دمشق، فجر اليوم الأربعاء، تسبب في مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.
وذكرت وزارة الدفاع السورية أن "وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لعدوانين إسرائيليين على مدينة دمشق.
وقالت في بيان لها على لسان مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 12.56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة 1.10 نفذ عدوانا بصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".
وفي سياق متصل ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا تجاه إسرائيل، ما أسفر عن تشغيل صفارات الإنذار في أم الفحم، لكن الصاروخ انفجر في الأجواء ولم تكن هناك ضرورة لاعتراضه.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره