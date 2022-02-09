سم قاتل .. 3 أطعمة لا تتناولها أبدًا مع «الموز» تعرف عليها قبل فوات الأوان

الأربعاء 09 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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يعتبر الموز من أكثر الفواكه التي تحتوي على مواد صحية مهمة لجسم الانسان، ولكن عند اتحاده مع بعض الأطعمة التى تحتوي على عناصر معينة فأنه يشكل خطر كبير علي صحة الأنسان ويسبب مشاكل صحية عديدة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف علي هذه الأطعمة لكي نتجنب حدوث هذه المشاكل.

أطعمة لا يجب تناولها مع الموز وهناك ثلاثة اطعمة لا يجب تناولها مع الموز وذلك لأنها من الممكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة:

أولا .. الحليب: يعتبر تناول الحليب مع الموز يشكل خطر كبير خاصة على الطحال و الجهاز الهضمي لذلك ينصح بعض الأطباء بعدم تناول الحليب مع ثمرة الموز.

ثانيا .. البطاطا: تعد أيضًا من الأكلات التي يمنع تناولها مع الموز فبرغم من قيمتها الغذائيه الكبيرة وحب الكثير لها إلا أن تناولها مع الموز يسبب مشاكل في الهضم و أيضا يسبب بقاء بقايا الطعام في المعدة لمدة طويلة مما يؤدي إلى التسمم وكثير من حالات التسمم أثبت أنهم تناولوا الموز وبعدها مباشرة قاموا بتناول البطاطا.

ثالثًا .. البطيخ: فهو يعتبر من أحب الفاكهة لقلوبنا وله فوائد وقيمة غذائية هامة إلا أن تناوله مع الموز يتسبب في تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم وذلك يؤدي إلى الشعور بآلام في المفاصل كما أنه يسبب مشكلة قصور الكلى و يعمل على ضعف عضلة القلب ومع كل ذلك من الممكن أن يؤدي إلى وفاة الشخص.