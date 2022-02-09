آخر الاخبار

قد ينفجر الوضع عسكريا والولايات المتحدة تعوي بعد تهديد موسكو و أسلحة نووية في طريقها إلى أوروبا الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية بعد الإعلان عن وفاة أمير سعودي بـ4 أرجل و4 أيدٍ.. شاهد أغرب حالة ولادة لطفل في العالم (صور) بينها اليمن.. إيران تشكل ميليشيا خاصة من 4 دول عربية لتنفيذ هجمات بحرية في مياة الخليج وهذه أماكن معسكرات التدريب أبو ظبي أسطوانة غاز تسببت في حريق في بناية وتم السيطرة عليه .. فيديو عاجل بالفيديو انفجار وحريق في مبنى بمدينة أبوظبي عاجل..التحالف يشن سلسلة ضربات جوية على مواقع للمليشيات بصنعاء ما أهمية تحرير مدينة «حرض» بمحافظة حجة من مليشيات الحوثي ؟..تقرير ”علي محسن الأحمر“ يشدد على ضرورة بذل الجهود لمواجهة التحديات حتى استعادة الدولة حزب ”الاصلاح“ ينعي القيادي ”المعمري“

الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية بعد الإعلان عن وفاة أمير سعودي

الأربعاء 09 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 84

 

 توفي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الأمير السعودي، تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود.

ونعى الأمير فيصل بن تركي الأمير الراحل،

وقال في تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله أخي وحبيبي ونسيبي الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، وأربط اللهم على قلب أختي وأبنائي عبدالعزيز وفيصل وسلطان، وخالتي الأميرة لطيفة الفيصل بن عبدالعزيز، وكل من فقده

إقراء أيضاً
قد ينفجر الوضع عسكريا والولايات المتحدة تعوي بعد تهديد موسكو و أسلحة نووية في طر
في خطوات استباقية ...تركيا توضح قرارها تطبيع العلاقات مع إسراييل وتكشف التفاصيل
شاهد.. الطاولة التي جلس حولها بوتين وماكرون تثير زوبعة كبيرة وسيل من التعليقات ال
ماذا حل بالبئر التي سقط فيها الطفل ريان ؟
أمريكا ترسل سربا من "أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم" إلى الإمارات وتوجه رسال
قائد أمريكي يعلن عن تحرك عسكري كبير في الإمارات
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس