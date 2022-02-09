قد ينفجر الوضع عسكريا والولايات المتحدة تعوي بعد تهديد موسكو و أسلحة نووية في طريقها إلى أوروبا الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية بعد الإعلان عن وفاة أمير سعودي بـ4 أرجل و4 أيدٍ.. شاهد أغرب حالة ولادة لطفل في العالم (صور) بينها اليمن.. إيران تشكل ميليشيا خاصة من 4 دول عربية لتنفيذ هجمات بحرية في مياة الخليج وهذه أماكن معسكرات التدريب أبو ظبي أسطوانة غاز تسببت في حريق في بناية وتم السيطرة عليه .. فيديو عاجل بالفيديو انفجار وحريق في مبنى بمدينة أبوظبي عاجل..التحالف يشن سلسلة ضربات جوية على مواقع للمليشيات بصنعاء ما أهمية تحرير مدينة «حرض» بمحافظة حجة من مليشيات الحوثي ؟..تقرير ”علي محسن الأحمر“ يشدد على ضرورة بذل الجهود لمواجهة التحديات حتى استعادة الدولة حزب ”الاصلاح“ ينعي القيادي ”المعمري“
توفي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الأمير السعودي، تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود.
ونعى الأمير فيصل بن تركي الأمير الراحل،
وقال في تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله أخي وحبيبي ونسيبي الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، وأربط اللهم على قلب أختي وأبنائي عبدالعزيز وفيصل وسلطان، وخالتي الأميرة لطيفة الفيصل بن عبدالعزيز، وكل من فقده