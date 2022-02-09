بـ4 أرجل و4 أيدٍ.. شاهد أغرب حالة ولادة لطفل في العالم (صور)

الأربعاء 09 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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في حادثة غريبة من نوعها، وُلد طفل بأربعة أيدٍ وأربعة أرجلٍ في مدينة باريبور شرق الهند، ما دفع السكان المحليين في الولاية للاصطفاف في طابور من أجل مشاهدة الطفل والتبرك به.

وفاجأ الطفل الذي ولد، الثلاثاء الماضي، الكوادر الطبية في مستشفى "صادار"، بشكله المختلف، حيث تعد ولادته من الحالات الطبية نادرة الحدوث في العالم.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن "الطفل أصبح من المشاهير المحليين لمظهره الفريد وأطرافه الإضافية"، فيما نقلت الصحيفة عن فريق الأطباء الذين أجروا عملية الولادة أن شكل الطفل يرجع إلى عيوب خلقية ناتجة عن مضاعفات خلال فترة الحمل.

من ناحية أخرى، أطلق السكان المحليون على الطفل لقب "الطفل الآلهة"، لأنه يشبه الآلهة الهندوسية المشهورة بكثرة الأذرع، وأن الطفل يشبه الإله "غنشا" الذي يشبه الفيل بأربعة أرجل

فيما ذهب بعضهم للاعتقاد بأن الطفل هو معجزة من أحد الآلهة التي دخلت جسده، وولادته تعد علامة على اقتراب نهاية العالم

ويعتقد الأطباء أنه يمكن إزالة الأطراف الإضافية بواسطة عملية جراحية، إلا أنهم قد يواجهون معارضة من قبل السكان المحليين لأسباب دينية.

وتعد ولادة الطفل بأذرع وأرجل إضافية من الحالات النادرة، حيث شهدت الصين وأوغندا والهند سابقاً ولادات مماثلة لأطفال بأطراف إضافية تم إزالتها عبر عمليات جراحية تجميلية.