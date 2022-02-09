بـ4 أرجل و4 أيدٍ.. شاهد أغرب حالة ولادة لطفل في العالم (صور) بينها اليمن.. إيران تشكل ميليشيا خاصة من 4 دول عربية لتنفيذ هجمات بحرية في مياة الخليج وهذه أماكن معسكرات التدريب أبو ظبي أسطوانة غاز تسببت في حريق في بناية وتم السيطرة عليه .. فيديو عاجل بالفيديو انفجار وحريق في مبنى بمدينة أبوظبي عاجل..التحالف يشن سلسلة ضربات جوية على مواقع للمليشيات بصنعاء ما أهمية تحرير مدينة «حرض» بمحافظة حجة من مليشيات الحوثي ؟..تقرير ”علي محسن الأحمر“ يشدد على ضرورة بذل الجهود لمواجهة التحديات حتى استعادة الدولة حزب ”الاصلاح“ ينعي القيادي ”المعمري“ لردع الحوثي ..قائد القيادة المركزية الأمريكية يكشف عن سلاح نوعي جديد سيصل الإمارات بعد أسبوع توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء لإنهاء أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي
في حادثة غريبة من نوعها، وُلد طفل بأربعة أيدٍ وأربعة أرجلٍ في مدينة باريبور شرق الهند، ما دفع السكان المحليين في الولاية للاصطفاف في طابور من أجل مشاهدة الطفل والتبرك به.
وفاجأ الطفل الذي ولد، الثلاثاء الماضي، الكوادر الطبية في مستشفى "صادار"، بشكله المختلف، حيث تعد ولادته من الحالات الطبية نادرة الحدوث في العالم.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن "الطفل أصبح من المشاهير المحليين لمظهره الفريد وأطرافه الإضافية"، فيما نقلت الصحيفة عن فريق الأطباء الذين أجروا عملية الولادة أن شكل الطفل يرجع إلى عيوب خلقية ناتجة عن مضاعفات خلال فترة الحمل.
من ناحية أخرى، أطلق السكان المحليون على الطفل لقب "الطفل الآلهة"، لأنه يشبه الآلهة الهندوسية المشهورة بكثرة الأذرع، وأن الطفل يشبه الإله "غنشا" الذي يشبه الفيل بأربعة أرجل
فيما ذهب بعضهم للاعتقاد بأن الطفل هو معجزة من أحد الآلهة التي دخلت جسده، وولادته تعد علامة على اقتراب نهاية العالم
ويعتقد الأطباء أنه يمكن إزالة الأطراف الإضافية بواسطة عملية جراحية، إلا أنهم قد يواجهون معارضة من قبل السكان المحليين لأسباب دينية.
وتعد ولادة الطفل بأذرع وأرجل إضافية من الحالات النادرة، حيث شهدت الصين وأوغندا والهند سابقاً ولادات مماثلة لأطفال بأطراف إضافية تم إزالتها عبر عمليات جراحية تجميلية.