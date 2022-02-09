الامارات تكشف تفاصيل وسبب حادث الحريق الهائل في أحد البنايات في أبو ظبي

الأربعاء 09 فبراير-شباط 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت وكالة الأنباء الأماراتية قبل قليل“وام”، بوقوع حريق هائل في أحد البنايات بشارع حمدان، في أبو ظبي مشيرة إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وأضافت الوكالة، أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في الفرق المختصة بإخماد الحريق، و إخلاء البناية احترازيا و السيطرة على الموقف و جاري عملية التبريد و حصر الأضرار الناتجة عن الحريق.

فيما زعم رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحريق نتيجة انفجار لم يُعرف مصدره.