أبو ظبي أسطوانة غاز تسببت في حريق في بناية وتم السيطرة عليه .. فيديو

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قالت وكالة الأنباء الإمارتية اليوم الأربعاء ان فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق و إخلاء البناية احترازيا و السيطرة على الموقف، وجاري عملية التبريد و حصر الأضرار الناتجة عن الحريق.
وأضافت ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 12:09 صباحاً عن وجود حريق في بناية بشارع حمدان وانتقلت على الفور فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.
كما أكدت الهيئة بأن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.
وكان صحفيين برازيليين مشاركين في تغطية كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي قد نشروا مقطع فيديو وتحدثوا عن انفجارات في مبني بالعاصمة أبو ظبي .